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CNN назвал число жертв крушения стратегического бомбардировщика в США - РИА Новости, 16.06.2026
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01:15 16.06.2026 (обновлено: 02:19 16.06.2026)
CNN назвал число жертв крушения стратегического бомбардировщика в США

При крушении бомбардировщика В-52 в США, предварительно, погибли восемь человек

© U.S. Air Force photo by Christopher OkulaБомбардировщик B-52 с прототипом ракеты AGM-183A на испытаниях
Бомбардировщик B-52 с прототипом ракеты AGM-183A на испытаниях - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© U.S. Air Force photo by Christopher Okula
Бомбардировщик B-52 с прототипом ракеты AGM-183A на испытаниях. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стратегический бомбардировщик США B-52 рухнул в Калифорнии.
  • Погибли восемь членов его экипажа, сообщает телеканал CNN.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. При крушении стратегического бомбардировщика B-52 в Калифорнии погибли восемь членов экипажа, передает телеканал CNN со ссылкой на авиабазу Эдвардс.
"Восемь членов экипажа, как предполагается, погибли при крушении B-52", — говорится в сообщении.
B-52H Stratofortress — американский многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета 15 тысяч метров. Самолет способен нести ядерное оружие.
В условиях традиционного конфликта бомбардировщик может наносить удары по стратегическим целям, оказывать поддержку сухопутным войскам и участвовать в морских наступательных операциях.
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В миреСШАКалифорнияB-52
 
 
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