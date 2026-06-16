CNN назвал число жертв крушения стратегического бомбардировщика в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стратегический бомбардировщик США B-52 рухнул в Калифорнии.
- Погибли восемь членов его экипажа, сообщает телеканал CNN.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. При крушении стратегического бомбардировщика B-52 в Калифорнии погибли восемь членов экипажа, передает телеканал CNN со ссылкой на авиабазу Эдвардс.
"Восемь членов экипажа, как предполагается, погибли при крушении B-52", — говорится в сообщении.
B-52H Stratofortress — американский многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета 15 тысяч метров. Самолет способен нести ядерное оружие.
В условиях традиционного конфликта бомбардировщик может наносить удары по стратегическим целям, оказывать поддержку сухопутным войскам и участвовать в морских наступательных операциях.