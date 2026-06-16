Парковочный столб у здания Банка России на улице Неглинная в Москве. Архивное фото

Парковочный столб у здания Банка России на улице Неглинная в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Избежать уловок нелегальных кредиторов можно, проверив организацию в реестре Банка России.

Нелегальные кредиторы могут запрашивать астрономические проценты или угрожать расправой, так как работают вне правового поля.

Для проверки организации можно воспользоваться поиском «Яндекса», где рядом со ссылкой на официальный сайт организации стоит синий кружок с белой галочкой, а также проверить наличие подробного блока правовой и корпоративной информации на сайте организации.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Избежать уловок нелегальных кредиторов можно при проверке организации в реестре Банка России, поскольку некоторые из них мимикрируют под электронные площадки настоящих банков и микрофинансовых организаций (МФО), рассказал РИА Новости генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

"Одна из причин роста числа нелегальных кредиторов - внедрение обязательной биометрии для микрофинансовых компаний (МФК) при выдаче займов онлайн. К сожалению, многие люди боятся предоставлять свои данные в государственную Единую биометрическую систему сильнее, чем обращаться к нелегальным кредиторам", - сказал он.

По его словам, такие организации работают вне правового поля, а значит, могут в любой момент обмануть, нарушив условия кредитования. "Например, запросить астрономические проценты или угрожать отъемом имущества и даже физической расправой", - уточнил Пономарев.

По словам эксперта, прежде всего, не надо брать деньги по первому попавшемуся объявлению, например в Telegram , где сейчас много подобных предложений. "Правильно зайти на сайт Банка России или в мобильное приложение " ЦБ Онлайн" и проверить, находится ли организация в реестре регулятора. Там же можно посмотреть и перечень сомнительных финансовых организаций, который ведется с 2021 года", - добавил он.

Также Пономарев отметил, что некоторые "серые" кредиторы мимикрируют под электронные площадки настоящих банков и МФО.

"На этот случай можно воспользоваться поиском " Яндекса ", где рядом со ссылкой на официальный сайт организации стоит синий кружок с белой галочкой внутри, а при наведении на него появится надпись "Сайт организации, сведения о котором внесены государственный реестр", - сообщил Пономарев.

Он отметил, что на самом сайте обязательно должен быть подробный блок правовой и корпоративной информации с указанием ОГРН и ИНН организации, свидетельством о ее включении в реестр Банка России и контактами, по которым можно связаться.