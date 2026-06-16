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Эксперт рассказал, как избежать уловок нелегальных кредиторов - РИА Новости, 16.06.2026
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04:18 16.06.2026
Эксперт рассказал, как избежать уловок нелегальных кредиторов

Пономарев: избежать обмана с кредитом можно, проверив организацию в реестре ЦБ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПарковочный столб у здания Банка России на улице Неглинная в Москве
Парковочный столб у здания Банка России на улице Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Парковочный столб у здания Банка России на улице Неглинная в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Избежать уловок нелегальных кредиторов можно, проверив организацию в реестре Банка России.
  • Нелегальные кредиторы могут запрашивать астрономические проценты или угрожать расправой, так как работают вне правового поля.
  • Для проверки организации можно воспользоваться поиском «Яндекса», где рядом со ссылкой на официальный сайт организации стоит синий кружок с белой галочкой, а также проверить наличие подробного блока правовой и корпоративной информации на сайте организации.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Избежать уловок нелегальных кредиторов можно при проверке организации в реестре Банка России, поскольку некоторые из них мимикрируют под электронные площадки настоящих банков и микрофинансовых организаций (МФО), рассказал РИА Новости генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.
"Одна из причин роста числа нелегальных кредиторов - внедрение обязательной биометрии для микрофинансовых компаний (МФК) при выдаче займов онлайн. К сожалению, многие люди боятся предоставлять свои данные в государственную Единую биометрическую систему сильнее, чем обращаться к нелегальным кредиторам", - сказал он.
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По его словам, такие организации работают вне правового поля, а значит, могут в любой момент обмануть, нарушив условия кредитования. "Например, запросить астрономические проценты или угрожать отъемом имущества и даже физической расправой", - уточнил Пономарев.
По словам эксперта, прежде всего, не надо брать деньги по первому попавшемуся объявлению, например в Telegram, где сейчас много подобных предложений. "Правильно зайти на сайт Банка России или в мобильное приложение "ЦБ Онлайн" и проверить, находится ли организация в реестре регулятора. Там же можно посмотреть и перечень сомнительных финансовых организаций, который ведется с 2021 года", - добавил он.
Также Пономарев отметил, что некоторые "серые" кредиторы мимикрируют под электронные площадки настоящих банков и МФО.
"На этот случай можно воспользоваться поиском "Яндекса", где рядом со ссылкой на официальный сайт организации стоит синий кружок с белой галочкой внутри, а при наведении на него появится надпись "Сайт организации, сведения о котором внесены государственный реестр", - сообщил Пономарев.
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Он отметил, что на самом сайте обязательно должен быть подробный блок правовой и корпоративной информации с указанием ОГРН и ИНН организации, свидетельством о ее включении в реестр Банка России и контактами, по которым можно связаться.
"Проверка не займет много времени, но убережет от серьезных проблем в будущем", - заключил эксперт.
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