Программа реабилитации ухаживающих за родственниками работает в Красноярске

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"Мы знаем, как важен труд тех, кто день за днем заботится о своих близких. И как важно иногда сделать паузу, набраться сил, получить поддержку и просто отвлечься. Наш "Теплый круг" объединил порядка 40 семей", - рассказала директор центра Людмила Сафонова.