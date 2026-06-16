Программа реабилитации ухаживающих за родственниками работает в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 16 июн – РИА Новости. Члены сообщества "Теплый круг" из красноярского центра "Кировский" помогают восстанавливаться людям, которые ухаживают за родственниками, сообщает министерство социальной политики Красноярского края.
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"Сообщество "Теплый круг" комплексного центра "Кировский" стало финалистом всероссийского конкурса лучших практик активного долголетия в номинации "Системные практики". Его наработки рекомендованы для реализации в других регионах России.
Проект создали в 2025 году. Цель – снизить эмоциональное выгорание и социальную изоляцию ухаживающих родственников, повысить качество ухода на дому и улучшить жизнь всей семьи.
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"Мы знаем, как важен труд тех, кто день за днем заботится о своих близких. И как важно иногда сделать паузу, набраться сил, получить поддержку и просто отвлечься. Наш "Теплый круг" объединил порядка 40 семей", - рассказала директор центра Людмила Сафонова.
По ее словам, каждую неделю проходят встречи в рамках "Школы родственного ухода", творческие мастер-классы, музыкальные вечера и викторины с чаепитиями.
Участники сообщества отмечают: ушло чувство одиночества, уход перестал быть чередой кризисов, улучшился психологический климат в семьях. Большую роль играет взаимная поддержка внутри сообщества. Люди вновь обретают свою идентичность помимо роли ухаживающего, расширяется круг интересов, появляются планы на будущее.
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"Мы должны помнить о тех, кто несет тяжелую ношу – уход за тяжелобольным близким. Это огромный труд, требующий не только физических сил, но и внутренней стойкости. В рамках нацпроекта "Семья" мы создаем комплексную систему поддержки: социальные услуги, льготы, программы психологической помощи, группы взаимоподдержки и консультации", - отметила глава краевого минсоца Ирина Пастухова.