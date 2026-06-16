Врио главы Брянской области назвал сферы, требующие внимания в регионе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врио главы Брянской области Егор Ковальчук сообщил о необходимости развивать сельское хозяйство и промышленность в регионе.
- Он также подчеркнул важность развития туризма и креативных индустрий, отметив актуальность федеральных трендов для Брянской области.
БРЯНСК, 16 июн - РИА Новости. Сельское хозяйство, промышленность, а также креативные индустрии и туризм необходимо развивать в Брянской области, сообщил в интервью РИА Новости врио главы региона Егор Ковальчук.
"Основные точки роста - традиционные достаточно, это промышленность, сельское хозяйство. Чего не хватает, так это глубокой переработки, высоких переделов, то есть производства той продукции, которая уже непосредственно идет в магазины. На встрече с бизнесом… я так и обозначил, что один из приоритетов - это делать по максимуму ту продукцию, которую мы завозим из-за пределов региона", - заявил РИА Новости Ковальчук.
Помимо этого, врио губернатора указал на необходимость развивать туризм и креативные индустрии.
"То есть все те тренды, которые сейчас присутствуют в Российской Федерации, они актуальны и для Брянской области", - подытожил Ковальчук.
Президент России 13 мая назначил Ковальчука врио губернатора Брянской области. Ранее в интервью РИА Новости Ковальчук заявил о готовности участвовать в сентябрьских выборах губернатора региона.