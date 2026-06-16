Врио главы Брянской области назвал сферы, требующие внимания в регионе

БРЯНСК, 16 июн - РИА Новости. Сельское хозяйство, промышленность, а также креативные индустрии и туризм необходимо развивать в Брянской области, сообщил в интервью РИА Новости врио главы региона Егор Ковальчук.

"То есть все те тренды, которые сейчас присутствуют в Российской Федерации, они актуальны и для Брянской области", - подытожил Ковальчук.