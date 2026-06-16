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Корова внезапно выбежала на поле во время матча в Брянской области - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
16:19 16.06.2026 (обновлено: 16:59 16.06.2026)
Корова внезапно выбежала на поле во время матча в Брянской области

Корова выбежала на поле во время футбольного матча в Брянской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКорова на молочной ферме
Корова на молочной ферме - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корова выбежала на поле во время матча 1/16 финала Кубка Брянской области по футболу между «Орбитой» из Ивота и БХЗ из Сельца.
  • Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу команды БХЗ из Сельца.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Корова выбежала на поле во время матча 1/16 финала Кубка Брянской области по футболу между "Орбитой" из Ивота и БХЗ из Сельца.
Встреча прошла на поле "Орбиты" 15 июня и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.
В начале второго тайма на поле стадиона выбежала корова. Животное галопом перемещалось вдоль кромки поля. Комментатор трансляции в прямом эфире со смехом заявил, что впервые видит подобное, и пообещал вырезать отрывок и опубликовать его в качестве вирусного контента.
Момент позже был опубликован в официальном Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
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