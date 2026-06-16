Корова внезапно выбежала на поле во время матча в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Корова выбежала на поле во время матча 1/16 финала Кубка Брянской области по футболу между «Орбитой» из Ивота и БХЗ из Сельца.

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу команды БХЗ из Сельца.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Корова выбежала на поле во время матча 1/16 финала Кубка Брянской области по футболу между "Орбитой" из Ивота и БХЗ из Сельца.

Встреча прошла на поле "Орбиты" 15 июня и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

В начале второго тайма на поле стадиона выбежала корова. Животное галопом перемещалось вдоль кромки поля. Комментатор трансляции в прямом эфире со смехом заявил, что впервые видит подобное, и пообещал вырезать отрывок и опубликовать его в качестве вирусного контента.