Корова внезапно выбежала на поле во время матча в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корова выбежала на поле во время матча 1/16 финала Кубка Брянской области по футболу между «Орбитой» из Ивота и БХЗ из Сельца.
- Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу команды БХЗ из Сельца.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Корова выбежала на поле во время матча 1/16 финала Кубка Брянской области по футболу между "Орбитой" из Ивота и БХЗ из Сельца.
Встреча прошла на поле "Орбиты" 15 июня и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.
В начале второго тайма на поле стадиона выбежала корова. Животное галопом перемещалось вдоль кромки поля. Комментатор трансляции в прямом эфире со смехом заявил, что впервые видит подобное, и пообещал вырезать отрывок и опубликовать его в качестве вирусного контента.
Момент позже был опубликован в официальном Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
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16 мая 2024, 11:35