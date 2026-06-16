Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ предложили России и ее союзникам подписать конвенцию о защите семьи - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:45 16.06.2026 (обновлено: 14:36 16.06.2026)
В РПЦ предложили России и ее союзникам подписать конвенцию о защите семьи

В РПЦ предложили России подписать межгосударственную конвенцию о защите семьи

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоСемья во время отдыха
Семья во время отдыха - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Семья во время отдыха. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил о предложении подписать межгосударственную конвенцию в защиту семьи и традиционных ценностей странам-членам БРИКС, ШОС и других дружественных организаций.
  • По его словам, такой документ может стать ответом на нарастающие в мире "антиценностные тенденции".
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Союзникам России, членам БРИКС, ШОС и других дружественных организаций предлагается подписать межгосударственную конвенцию в защиту семьи и традиционных ценностей, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
"Мы считаем, что не хватает документа, который мог бы объединить и страны СНГ, и страны БРИКС, и страны Шанхайской организации сотрудничества на базе традиционных семейных ценностей - эти ценности разделяются всеми странами-членами этих организаций. Таким документом может стать рамочная конвенция о защите семьи", - сказал Лукьянов.
Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
В РПЦ прокомментировали повреждение Успенского собора Киево-Печерской лавры
Вчера, 11:21
По его словам, особенно это важно на фоне того, что в мире нарастают "антиценностные тенденции - инициативы продвижения ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено - ред.), пересмотр понятия естественной семьи как союза мужчины и женщины и так далее".
"По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в 2024 году в Церкви разработали декларацию о защите семьи, к которой уже присоединились многие российские и зарубежные общественные организации. Декларация – это первый этап, второй - сделать на ее основе уже на государственном уровне конвенцию, чтобы в странах, подписавших ее, не принимали законы, легализующие однополые браки, смену пола и так далее", - объяснил глава патриаршей комиссии.
Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им.Кулакова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
В РПЦ призвали устранить нарушения в сфере суррогатного материнства
12 июня, 18:19
Он добавил, что эти взгляды разделяют люди во многих странах мира и Россия тут является "флагманом традиционных ценностей".
"Конвенция может послужить международной консолидации вокруг защиты традиционных ценностей и вокруг нас. Многие видят Россию, действительно, как оплот того, на чем строится вся человеческая цивилизация", - заключил собеседник агентства.
Инициатива подписания декларации принадлежит патриарху Московскому м всея Руси Кириллу. Организаторами ее подписания выступили Международная общественная организация "Союз православных женщин", а также Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Многие общественные организации из разных стран мира уже присоединились к ней. Предполагается, что в будущем этот документ станет международным и будет подписан на государственном уровне.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Предпринимательская деятельность не мешает спасению души, заявили в РПЦ
4 июня, 12:42
Декларация содержит следующие основные положения: семья - одна из основополагающих общечеловечкских ценностей; семья, а не отдельный индивид, является естественной и основной ячейкой общества; семья основывается на супружестве (браке) как добровольном союзе мужчины и женщины; семейные ценности должны быть надёжно защищены обществом и государством, а жизнь и здоровье ребенка - защищены как до, так и после рождения.
Также документ утверждает, что биологический пол и половая идентичность человека определяемы с рождения и неизменяемы, и что существует только два пола: мужской и женский. Также уточняется, что каждый ребенок должен знать свой биологический пол и пол своих родителей, а пропаганда антисемейных ценностей, включая пропаганду понятия "гендер" должна быть законодательно запрещена. В заключении утверждается, что государство не должно произвольно вмешиваться в дела семьи, а воспитание ребенка в кровной семье должно быть приоритетом.
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Патриарх Кирилл назвал силу духа и крепкую веру залогом благополучия России
12 июня, 10:09
 
РелигияРелигияРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала