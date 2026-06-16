В РПЦ предложили России и ее союзникам подписать конвенцию о защите семьи

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил о предложении подписать межгосударственную конвенцию в защиту семьи и традиционных ценностей странам-членам БРИКС, ШОС и других дружественных организаций.

По его словам, такой документ может стать ответом на нарастающие в мире "антиценностные тенденции".

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Союзникам России, членам БРИКС, ШОС и других дружественных организаций предлагается подписать межгосударственную конвенцию в защиту семьи и традиционных ценностей, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

"Мы считаем, что не хватает документа, который мог бы объединить и страны СНГ, и страны БРИКС, и страны Шанхайской организации сотрудничества на базе традиционных семейных ценностей - эти ценности разделяются всеми странами-членами этих организаций. Таким документом может стать рамочная конвенция о защите семьи", - сказал Лукьянов.

По его словам, особенно это важно на фоне того, что в мире нарастают "антиценностные тенденции - инициативы продвижения ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено - ред.), пересмотр понятия естественной семьи как союза мужчины и женщины и так далее".

"По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в 2024 году в Церкви разработали декларацию о защите семьи, к которой уже присоединились многие российские и зарубежные общественные организации. Декларация – это первый этап, второй - сделать на ее основе уже на государственном уровне конвенцию, чтобы в странах, подписавших ее, не принимали законы, легализующие однополые браки, смену пола и так далее", - объяснил глава патриаршей комиссии.

Он добавил, что эти взгляды разделяют люди во многих странах мира и Россия тут является "флагманом традиционных ценностей".

"Конвенция может послужить международной консолидации вокруг защиты традиционных ценностей и вокруг нас. Многие видят Россию, действительно, как оплот того, на чем строится вся человеческая цивилизация", - заключил собеседник агентства.

Инициатива подписания декларации принадлежит патриарху Московскому м всея Руси Кириллу. Организаторами ее подписания выступили Международная общественная организация "Союз православных женщин", а также Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Многие общественные организации из разных стран мира уже присоединились к ней. Предполагается, что в будущем этот документ станет международным и будет подписан на государственном уровне.

Декларация содержит следующие основные положения: семья - одна из основополагающих общечеловечкских ценностей; семья, а не отдельный индивид, является естественной и основной ячейкой общества; семья основывается на супружестве (браке) как добровольном союзе мужчины и женщины; семейные ценности должны быть надёжно защищены обществом и государством, а жизнь и здоровье ребенка - защищены как до, так и после рождения.