Конструктив крыши музея-панорамы "Оборона Севастополя" выглядит целым

По его словам, конструктив утяжелен бельведером с декоративным элементом в виде кораблика на шпиле и лестницей на ротонду, которые выглядят целыми. Смородкин уточнил, что некоторые элементы в результате атаки ВСУ были повреждены, однако другие части здания сохранились, среди них - отреставрированные ранее фасады, окна и двери.