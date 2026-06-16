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Конструктив крыши музея-панорамы "Оборона Севастополя" выглядит целым - РИА Новости, 16.06.2026
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18:37 16.06.2026 (обновлено: 19:06 16.06.2026)
Конструктив крыши музея-панорамы "Оборона Севастополя" выглядит целым

Смородкин: конструктив крыши атакованного ВСУ музея в Севастополе выглядит целым

© Фото предоставлено музеемМузей-панорама "Оборона Севастополя" после пожара
Музей-панорама Оборона Севастополя после пожара - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото предоставлено музеем
Музей-панорама "Оборона Севастополя" после пожара
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли удар по музею-панораме "Оборона Севастополя", в результате которого разгорелся пожар и была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя".
  • Конструктив крыши музея визуально сохраняет целостность, как заявил директор музея Михаил Смородкин.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Конструктив крыши атакованного ВСУ музея-панорамы "Оборона Севастополя" визуально сохраняет целостность, заявил директор директор музея Михаил Смородкин.
На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по музею "Оборона Севастополя", атака длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате атаки была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя" - полотно было воссоздано в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет.
"Сам конструктив крыши визуально сохраняет целостность", - приводятся слова Смородкина в официальном канале Музея обороны Севастополя на платформе "Макс".
По его словам, конструктив утяжелен бельведером с декоративным элементом в виде кораблика на шпиле и лестницей на ротонду, которые выглядят целыми. Смородкин уточнил, что некоторые элементы в результате атаки ВСУ были повреждены, однако другие части здания сохранились, среди них - отреставрированные ранее фасады, окна и двери.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил СмородкинВооруженные силы Украины
 
 
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