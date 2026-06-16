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ВС России не дадут боевикам ВСУ выйти из Константиновки, заявил боец - РИА Новости, 16.06.2026
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ВС России не дадут боевикам ВСУ выйти из Константиновки, заявил боец

Бойцы "Южной" группировки не дадут ВСУ выйти из Константиновки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир мотострелкового батальона 1465-го полка "Южной" группировки заявил, что российским войскам не дадут украинским боевикам выйти из Константиновки.
  • Наступление развивается стремительно, ВСУ находятся под постоянным давлением со стороны ВС России.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Бойцы российской "Южной" группировки не дадут украинским боевикам выйти из Константиновки, у ВСУ в городе только два варианта - либо сдаться в плен, либо умереть, заявил командир мотострелкового батальона 1465-го мотострелкового полка этой группировки с позывным Задон.
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"Выйти мы не дадим однозначно никому из города. Пресекаем жестко попытки входа в город, не даем им просочиться, соответственно, выйти тем более не дадим. Там варианта всего два: либо умереть, либо сдаться в плен. Оба нас устраивают", - сказал Задон.
По его словам, наступление российских войск в Константиновке развивается настолько стремительно, что у противника нет времени на какие-либо ответные действия. ВСУ находятся под постоянным давлением со стороны ВС РФ.
Кроме того, хорошо работает российская дальняя разведка, отметил Задон. За счет этого ВС РФ пресекают попытки подтянуть резервы, не дают ВСУ обеспечивать свои точки.
«
"Серьёзный плацдарм и последний оплот у них. Потому что они сюда, говорю, бросают свои позиции здесь. Они не пытаются их уже усилить. Поэтому они сейчас будут на Краматорске сосредотачиваться. Ну, Дружковке, соответственно", - добавил он.
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