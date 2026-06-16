ВС России не дадут боевикам ВСУ выйти из Константиновки, заявил боец

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"Выйти мы не дадим однозначно никому из города. Пресекаем жестко попытки входа в город, не даем им просочиться, соответственно, выйти тем более не дадим. Там варианта всего два: либо умереть, либо сдаться в плен. Оба нас устраивают", - сказал Задон.