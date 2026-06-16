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В Крыму проведут ревизию названий улиц - РИА Новости, 16.06.2026
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09:56 16.06.2026 (обновлено: 11:25 16.06.2026)
В Крыму проведут ревизию названий улиц

Константинов: в Крыму проведут ревизию названий улиц и общественных пространств

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму проведут ревизию названий улиц, общественных пространств и учреждений.
  • Рассмотрят возможность переименования объектов, которые носят имена людей, оставивших негативный след в истории.
  • Детальным изучением вопроса займется комитет Госсовета республики по патриотическому воспитанию и молодежной политике.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Власти Крыма планируют переименовать улицы, общественные пространства и учреждения, носящие имена людей, оставивших негативный след в истории, заявил спикер парламента республики Владимир Константинов.
"Убежден, нам необходимо провести ревизию, рассмотреть возможность переименования этих объектов, присвоения им имен наших выдающихся военачальников, деятелей культуры, ученых. Их у нас достаточно", — написал он в Telegram-канале.
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По словам Константинова, этим вопросом займется комитет Госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике во главе с историком Владимиром Бобковым.
При этом спикер парламента призвал не уподобляться нацистам, уничтожающим прошлое. Но, по его мнению, к истории нужно относиться внимательно и расставлять правильные акценты.
Какие именно названия предполагается сменить, Константинов не уточнил.
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