Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму проведут ревизию названий улиц, общественных пространств и учреждений.
- Рассмотрят возможность переименования объектов, которые носят имена людей, оставивших негативный след в истории.
- Детальным изучением вопроса займется комитет Госсовета республики по патриотическому воспитанию и молодежной политике.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Власти Крыма планируют переименовать улицы, общественные пространства и учреждения, носящие имена людей, оставивших негативный след в истории, заявил спикер парламента республики Владимир Константинов.
"Убежден, нам необходимо провести ревизию, рассмотреть возможность переименования этих объектов, присвоения им имен наших выдающихся военачальников, деятелей культуры, ученых. Их у нас достаточно", — написал он в Telegram-канале.
По словам Константинова, этим вопросом займется комитет Госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике во главе с историком Владимиром Бобковым.
При этом спикер парламента призвал не уподобляться нацистам, уничтожающим прошлое. Но, по его мнению, к истории нужно относиться внимательно и расставлять правильные акценты.
Какие именно названия предполагается сменить, Константинов не уточнил.