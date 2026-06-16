Ученице нижегородской школы присудили компенсацию за травму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девочке, получившей травму средней тяжести в школе города Павлово Нижегородской области, присудили компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.
- С каждого из трех несовершеннолетних, виновных в травме, взыскано по 30 тысяч рублей, с учебного заведения — 210 тысяч рублей.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей выплатят девочке, получившей травму из-за других учеников в школе в городе Павлове Нижегородской области, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Судом установлено, что в здании школы после урока трое несовершеннолетних задержали девочку, один из них ее толкнул, школьница не удержала равновесие и упала. В результате здоровью девочки причинен вред средней тяжести.
"Решением Павловского городского суда в качестве компенсации морального вреда с каждого из трех несовершеннолетних взыскано по 30 тысяч рублей, с учебного заведения - 210 000 рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за подростков компенсацию предстоит выплатить их родителям.
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