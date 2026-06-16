Ученице нижегородской школы присудили компенсацию за травму

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей выплатят девочке, получившей травму из-за других учеников в школе в городе Павлове Нижегородской области, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Судом установлено, что в здании школы после урока трое несовершеннолетних задержали девочку, один из них ее толкнул, школьница не удержала равновесие и упала. В результате здоровью девочки причинен вред средней тяжести.