В Минздраве предложили расширить перечень стратегически значимых лекарств

Краткий пересказ от РИА ИИ Комиссия Минздрава России одобрила 149 препаратов для включения их в перечень стратегически значимых лекарственных средств.

В первую часть перечня предлагается включить 39 лекарственных препаратов, среди которых альбумин человека, иммуноглобулины, калия хлорид, лоразепам и другие.

Во второй раздел перечня рекомендовано включить ацикловир, бензобарбитал, вакцину БЦЖ, галоперидол, лидокаин, тетрациклин, хлоргексидин и несколько противоопухолевых препаратов.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Комиссия Минздрава России одобрила 149 препаратов для включения их в перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, в первую часть перечня СЗЛС предлагается включить 39 лекарственных препаратов, среди них есть альбумин человека, иммуноглобулин против клещевого энцефалита, иммуноглобулин человека антирезус Rho(D), иммуноглобулин противостолбнячный человека, калия хлорид, лоразепам, натрия хлорид, желатин, фенобарбитал, жировые эмульсии для парентерального питания и другие.

Во второй раздел перечня рекомендовано включить ацикловир, бензобарбитал, вакцину для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ, галоперидол, лидокаин, тетрациклин и хлоргексидин.

Кроме того, в перечне могут появиться несколько противоопухолевых препаратов: акситиниб, азацитидин, блинатумомаб, висмодегиб, дабрафениб, инотузумаб озогамицин, лапатиниб и руксолитиниб.

Помимо этого, комиссия Минздрава РФ рекомендовала включить препарат для лечения муковисцидоза ивакафтор + лумакафтор, лекарство для лечения спинальной мышечной атрофии нусинерсен и инсулин глулизин для контроля уровня глюкозы в крови у пациентов с сахарным диабетом.

Уточняется, что комиссия не рекомендовала к включению в перечень СЗЛС 45 препаратов из 194 рассмотренных.