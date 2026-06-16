Две-три чашки кофе в день снижают риск инсульта, рассказала врач

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Употребление 2–3 чашек фильтр-кофе в день снижает риск инсульта и сердечной недостаточности на 10–15%, рассказала гастроэнтеролог Виктория Степанова.
- Безопасная доза кофеина — до 400 миллиграммов в день (три-четыре чашки), но при этом многое зависит от индивидуальной чувствительности, отметила Степанова.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Употребление двух-трех чашек фильтр-кофе в день снижает риск инсульта и сердечной недостаточности на 10-15%, рассказала гастроэнтеролог Скандинавского центра здоровья Виктория Степанова.
"По крупным метаанализам, у людей, которые пьют 2-3 чашки фильтр-кофе в день, риск инсульта и развития сердечной недостаточности на 10-15% ниже, чем у тех, кто кофе вообще не пьет. После 5-6 чашек польза исчезает, и начинается перегрузка миокарда... И слишком мало, и слишком много одинаково невыгодно", - сказала Степанова "Газете.Ru".
По словам врача, безопасная доза кофеина - до 400 миллиграммов в день (три-четыре чашки), но многое зависит от индивидуальной чувствительности. Сократить дозу стоит при аритмии, беременности, гастрите, а также тем, кто принимает антидепрессанты, добавила Степанова.
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