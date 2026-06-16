Две-три чашки кофе в день снижают риск инсульта, рассказала врач

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Употребление двух-трех чашек фильтр-кофе в день снижает риск инсульта и сердечной недостаточности на 10-15%, рассказала гастроэнтеролог Скандинавского центра здоровья Виктория Степанова.

По словам врача, безопасная доза кофеина - до 400 миллиграммов в день (три-четыре чашки), но многое зависит от индивидуальной чувствительности. Сократить дозу стоит при аритмии, беременности, гастрите, а также тем, кто принимает антидепрессанты, добавила Степанова.