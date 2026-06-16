В офисе Кочаряна заявили, что у них нет информации о новом деле против него

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Офис экс-президента Армении Роберта Кочаряна не обладает информацией о новом уголовном деле против него.
- Там добавили, что готовы к подобным и худшим развитиям.
ЕРЕВАН, 16 июн - РИА Новости. Офис экс-президента Армении Роберта Кочаряна не обладает информацией о новом уголовном деле против него, сообщил руководитель офиса Баграт Микоян.
Ранее в армянских СМИ сообщили, что генпрокуратура обратилась в ЦИК с ходатайством, попросив разрешение на возбуждение уголовного дела против Кочаряна.
"Мы не имеем никакой информации о каком-либо "новом" уголовном деле, и (экс-)президент не был допрошен по какому-либо делу. Мы готовы и всегда были готовы к подобным и даже худшим развитиям", - говорится в заявлении Микояна.