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В офисе Кочаряна заявили, что у них нет информации о новом деле против него - РИА Новости, 16.06.2026
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21:10 16.06.2026
В офисе Кочаряна заявили, что у них нет информации о новом деле против него

Микоян: офис Кочаряна не знает о новом уголовном деле против экс-президента

© Sputnik / Асатур ЕсаянцРоберт Кочарян
Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Sputnik / Асатур Есаянц
Роберт Кочарян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Офис экс-президента Армении Роберта Кочаряна не обладает информацией о новом уголовном деле против него.
  • Там добавили, что готовы к подобным и худшим развитиям.
ЕРЕВАН, 16 июн - РИА Новости. Офис экс-президента Армении Роберта Кочаряна не обладает информацией о новом уголовном деле против него, сообщил руководитель офиса Баграт Микоян.
Ранее в армянских СМИ сообщили, что генпрокуратура обратилась в ЦИК с ходатайством, попросив разрешение на возбуждение уголовного дела против Кочаряна.
"Мы не имеем никакой информации о каком-либо "новом" уголовном деле, и (экс-)президент не был допрошен по какому-либо делу. Мы готовы и всегда были готовы к подобным и даже худшим развитиям", - говорится в заявлении Микояна.
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