ГП Армении просит ЦИК разрешить уголовное преследование Кочаряна, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральная прокуратура Армении обратилась в ЦИК с ходатайством о получении разрешения на уголовное преследование и лишение свободы Роберта Кочаряна.
- В ходатайстве также указаны фамилии Руслана Барсегяна и Асатура Кочаряна, уголовного преследования которых добивается прокуратура.
ЕРЕВАН, 16 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении попросила ЦИК разрешить уголовное преследование и лишение свободы экс-президента страны, лидера предвыборного блока "Армения" Роберта Кочаряна, передает онлайн-издание pastinfo.am, ссылаясь на ведомство.
"Генеральная прокуратура Армении представила ходатайство в ЦИК о получении разрешения на уголовное преследование и лишение свободы лидера блока "Армения" Роберта Кочаряна", - говорится в сообщении.
В ходатайстве указаны фамилии еще двух представителей блока Руслана Барсегяна и Асатура Кочаряна, уголовного преследования которых также добивается прокуратура.
Пока не уточняется, в чем генпрокуратура обвиняет представителей блока "Армения".