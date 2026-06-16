Рейтинг@Mail.ru
ГП Армении просит ЦИК разрешить уголовное преследование Кочаряна, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 16.06.2026
ГП Армении просит ЦИК разрешить уголовное преследование Кочаряна, пишут СМИ

Pastinfo.am: ГП Армении просит ЦИК разрешить уголовное преследование Кочаряна

© REUTERS / Vahram BaghdasaryanБывший президент Армении Роберт Кочарян
Бывший президент Армении Роберт Кочарян - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Vahram Baghdasaryan
Бывший президент Армении Роберт Кочарян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральная прокуратура Армении обратилась в ЦИК с ходатайством о получении разрешения на уголовное преследование и лишение свободы Роберта Кочаряна.
  • В ходатайстве также указаны фамилии Руслана Барсегяна и Асатура Кочаряна, уголовного преследования которых добивается прокуратура.
ЕРЕВАН, 16 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении попросила ЦИК разрешить уголовное преследование и лишение свободы экс-президента страны, лидера предвыборного блока "Армения" Роберта Кочаряна, передает онлайн-издание pastinfo.am, ссылаясь на ведомство.
"Генеральная прокуратура Армении представила ходатайство в ЦИК о получении разрешения на уголовное преследование и лишение свободы лидера блока "Армения" Роберта Кочаряна", - говорится в сообщении.
В ходатайстве указаны фамилии еще двух представителей блока Руслана Барсегяна и Асатура Кочаряна, уголовного преследования которых также добивается прокуратура.
Пока не уточняется, в чем генпрокуратура обвиняет представителей блока "Армения".
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Оппозиционные блоки и партии в Армении признали выборы нелегитимными
14 июня, 21:59
 
В миреАрменияРоберт Кочарян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала