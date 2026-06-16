Балицкий объяснил, почему Украина обстреливает Энергодар

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Киевский режим хочет превратить Энергодар в непригодную для жизни зону, нанося удары по территории города и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Как подчеркнул губернатор, задача властей - предпринять все необходимые меры для сохранения и развития Энергодара и ЗАЭС. Жители города обеспечены всем необходимым для комфортного проживания в нынешней обстановке. подчеркнул Балицкий.