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Балицкий объяснил, почему Украина обстреливает Энергодар - РИА Новости, 16.06.2026
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Балицкий объяснил, почему Украина обстреливает Энергодар

Балицкий: ВСУ хотят превратить Энергодар в непригодную для жизни зону

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что киевский режим хочет превратить Энергодар в непригодную для жизни зону.
  • Власти Запорожской области предпринимают все необходимые меры для сохранения и развития Энергодара и ЗАЭС.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Киевский режим хочет превратить Энергодар в непригодную для жизни зону, нанося удары по территории города и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Накануне глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ установили "очередной рекорд" ударов по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару за прошедшие выходные и праздничные дни. Станция трое суток провела без внешнего электроснабжения.
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"Противник именно этого добивается, чтобы мы сделали серую зону, чтобы мы убрали оттуда всех: и работников, и работников социальной сферы, и жителей. И таким образом образовать серую зону, которая будет непригодна для жизни. Это их (ВСУ - ред.) задача", - сказал Балицкий.
Как подчеркнул губернатор, задача властей - предпринять все необходимые меры для сохранения и развития Энергодара и ЗАЭС. Жители города обеспечены всем необходимым для комфортного проживания в нынешней обстановке. подчеркнул Балицкий.
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