На Кубани ликвидировали основной очаг возгорания на нефтебазе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Основной очаг возгорания на Полтавской нефтебазе, вызванный падением обломков БПЛА, ликвидирован.
- Пострадавших в результате возгорания нет, пожарные продолжают работу на объекте.
КРАСНОДАР, 16 июн - РИА Новости. Основной очаг возгорания, произошедший на Полтавской нефтебазе на Кубани из-за падения обломков БПЛА, ликвидирован, пострадавших нет, сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов.
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"Основной очаг возгорания на Полтавской нефтебазе, пострадавшей от падения обломков БПЛА, ликвидирован", - написал Харитонов в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что пожарные продолжают работу на объекте до полной ликвидации опасности.
Харитонов сообщил о возгорании на территории Полтавской нефтебазы, возникшем в результате атаки БПЛА ВСУ во вторник в 03.17 мск. По его словам, погибших и пострадавших нет.