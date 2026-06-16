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На Кубани ликвидировали основной очаг возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 16.06.2026
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08:33 16.06.2026
На Кубани ликвидировали основной очаг возгорания на нефтебазе

Харитонов: очаг возгорания на нефтебазе в Краснодарском крае ликвидировали

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основной очаг возгорания на Полтавской нефтебазе, вызванный падением обломков БПЛА, ликвидирован.
  • Пострадавших в результате возгорания нет, пожарные продолжают работу на объекте.
КРАСНОДАР, 16 июн - РИА Новости. Основной очаг возгорания, произошедший на Полтавской нефтебазе на Кубани из-за падения обломков БПЛА, ликвидирован, пострадавших нет, сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов.
«

"Основной очаг возгорания на Полтавской нефтебазе, пострадавшей от падения обломков БПЛА, ликвидирован", - написал Харитонов в своем канале на платформе "Макс".

Он уточнил, что пожарные продолжают работу на объекте до полной ликвидации опасности.
Харитонов сообщил о возгорании на территории Полтавской нефтебазы, возникшем в результате атаки БПЛА ВСУ во вторник в 03.17 мск. По его словам, погибших и пострадавших нет.
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