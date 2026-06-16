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Жительница Казахстана получила ожоги рук после взрыва пауэрбанка в сумке - РИА Новости, 16.06.2026
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15:47 16.06.2026 (обновлено: 15:55 16.06.2026)
Жительница Казахстана получила ожоги рук после взрыва пауэрбанка в сумке

Жительница Казахстана получила ожоги рук после взрыва пауэрбанка в ее сумке

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияВзрыв пауэрбанка в сумке у девушки в Павлодаре
Взрыв пауэрбанка в сумке у девушки в Павлодаре - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Взрыв пауэрбанка в сумке у девушки в Павлодаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Павлодаре у жительницы взорвался пауэрбанк в сумке, которая висела через плечо, инцидент произошел в одном из местных фитнес-клубов.
  • Девушка получила ожоги рук и частично обожженные волосы, администрация клуба вызвала скорую помощь.
  • Пострадавшая отказалась от госпитализации и предупредила об опасности некачественных пауэрбанков, призвав внимательнее относиться к их выбору и не носить в сумке в жару.
АЛМА-АТА, 16 июн - РИА Новости. Жительница Павлодара на севере Казахстана получила ожоги рук после взрыва и возгорания пауэрбанка в сумке, которая висела через плечо, видео случившегося она опубликовала в своей соцсети.
Инцидент произошел в одном из местных фитнес-клубов. После тренировки, когда девушка собиралась уже уходить и находилась в холле заведения, у нее в сумке взорвался пауэрбанк. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения.
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"Вдруг кто-то начинает стрелять, я не понимаю, что происходит, вокруг гробовая тишина, и только эти звуки взрывов. Тут я осознаю, что это горит моя сумка, пытаюсь ее снять через плечо… Я благодарна сотрудникам клуба за то, что у меня была возможность просто выкинуть эту сумку и убежать, потому что я полностью отдала эту ситуацию им. В это время сразу же сотрудник начал тушить огнетушителем, но сумка не тушилась. Ее выкинули на улицу и кое-как потушили там. Администрация клуба тут же вызвала скорую", - рассказала пострадавшая Диляра на своей странице в соцсети.
В результате девушка получила ожоги рук и частично обожженные волосы. По ее словам, она не сразу осознавала серьезность ситуации и даже была против вызова медиков. Однако, увидев свое отражение в зеркале, испытала сильный стресс.
Диляра добавила, что после этого ее доставили в ожоговый центр. Пострадавшая отметила, что ощущала сильную боль, особенно в руках, а жаркая погода усиливала дискомфорт. По ее словам, от госпитализации она отказалась, предпочтя лечение дома.
"Осторожнее относитесь к выбору пауэрбанков, проверьте их на наличие трещин, вмятин, или они, может быть, вздулись, может, они у вас упали. Поэтому берегите себя и не носите непонятную технику в жару у себя в сумке или в машине", - предупредила Диляра.
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