Врач предупредила об опасности кишечных инфекций на необорудованных пляжах

Краткий пересказ от РИА ИИ Купание вне официальных пляжей может привести к заражению кишечными инфекциями.

Среди частых проблем после купания в необорудованных местах — лямблиоз и ротавирус, а также лептоспироз, который протекает крайне тяжело.

Особенно рискованно купание в сомнительной воде при наличии открытых ран или ссадин.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Купание вне официальных пляжей, качество воды на которых подтверждено Роспотребнадзором, может привести к заражению кишечными инфекциями, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

"В теплую погоду микроорганизмы в воде размножаются особенно быстро. Одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются после такого купания, - это кишечная инфекция под названием лямблиоз. Другая распространенная угроза - ротавирус", - сказала Кашух NEWS.ru.

По ее словам, симптомы при ротавирусе могут появиться уже через несколько часов, в том числе поднимается температура, а главная опасность - обезвоживание.

"Отдельного внимания при купании на необорудованных пляжах и в стоячих водоемах заслуживает лептоспироз - бактериальная инфекция, которая протекает крайне тяжело", - отметила врач. Лептоспироз на начальной стадии напоминает грипп, а затем может поразить печень, почки и нервную систему.