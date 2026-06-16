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Врач предупредила об опасности кишечных инфекций на необорудованных пляжах - РИА Новости, 16.06.2026
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17:36 16.06.2026
Врач предупредила об опасности кишечных инфекций на необорудованных пляжах

Кашух: купание вне официальных пляжей может привести к кишечным инфекциям

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже
Отдыхающие на пляже - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отдыхающие на пляже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Купание вне официальных пляжей может привести к заражению кишечными инфекциями.
  • Среди частых проблем после купания в необорудованных местах — лямблиоз и ротавирус, а также лептоспироз, который протекает крайне тяжело.
  • Особенно рискованно купание в сомнительной воде при наличии открытых ран или ссадин.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Купание вне официальных пляжей, качество воды на которых подтверждено Роспотребнадзором, может привести к заражению кишечными инфекциями, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
"В теплую погоду микроорганизмы в воде размножаются особенно быстро. Одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются после такого купания, - это кишечная инфекция под названием лямблиоз. Другая распространенная угроза - ротавирус", - сказала Кашух NEWS.ru.
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По ее словам, симптомы при ротавирусе могут появиться уже через несколько часов, в том числе поднимается температура, а главная опасность - обезвоживание.
"Отдельного внимания при купании на необорудованных пляжах и в стоячих водоемах заслуживает лептоспироз - бактериальная инфекция, которая протекает крайне тяжело", - отметила врач. Лептоспироз на начальной стадии напоминает грипп, а затем может поразить печень, почки и нервную систему.
Особенно рискованно купание в сомнительной воде, если есть открытые раны или ссадины, так как бактерии легко проникают через любые нарушения кожного покрова, рассказала эксперт.
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