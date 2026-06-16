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В Карелии оценят работу ответственных органов после исчезновения сестер - РИА Новости, 16.06.2026
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12:58 16.06.2026 (обновлено: 13:17 16.06.2026)
В Карелии оценят работу ответственных органов после исчезновения сестер

Прокуратура оценит работу органов профилактики после пропажи девочек в Карелии

© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкПетрозаводск
Петрозаводск - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Петрозаводск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Петрозаводске пропали две сестры 2019 и 2014 годов рождения, которые ушли из дома 15 июня и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.
  • Прокуратура Карелии взяла на контроль установление обстоятельств случившегося и ход поисковых мероприятий.
  • Волонтеры «ЛизаАлерт» подключились к поискам и занимаются сбором информации.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Прокуратура Карелии оценит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после пропажи двух девочек в Петрозаводске, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.
МВД по республике Карелия сообщило, что в Петрозаводске разыскиваются сестры 2019 и 2014 годов рождения. Они ушли из дома 15 июня в 17.00 и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. В последний раз девочек видели 15 июня с 20 до 21 часа на карьере в микрорайоне Ключевая в компании несовершеннолетних.
Петрозаводск - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
К поискам двух пропавших сестер в Петрозаводске подключились волонтеры
Вчера, 11:55
"Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося, а также ход проведения поисковых мероприятий. Кроме того, надзорным ведомством будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.
К поискам также подключились волонтеры "ЛизаАлерт". В отряде РИА Новости сообщали, что сейчас идет сбор информации.
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