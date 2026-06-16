В Карелии оценят работу ответственных органов после исчезновения сестер

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Прокуратура Карелии оценит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после пропажи двух девочек в Петрозаводске, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

К поискам также подключились волонтеры "ЛизаАлерт". В отряде РИА Новости сообщали, что сейчас идет сбор информации.