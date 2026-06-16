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Калинская проиграла украинке в первом круге турнира в Берлине - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Теннис
 
17:34 16.06.2026 (обновлено: 17:41 16.06.2026)
Калинская проиграла украинке в первом круге турнира в Берлине

Калинская проиграла Свитолиной в первом круге турнира в Берлине

© Фото : сайт Harper's BazaarАнна Калинская
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : сайт Harper's Bazaar
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Анна Калинская не вышла во второй круг турнира WTA 500 в Берлине.
  • Калинская уступила украинке Элине Свитолиной в матче первого круга со счетом 1:6, 1:4, отказавшись от продолжения борьбы во втором сете по медицинским причинам.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская не сумела выйти во второй круг травяного теннисного турнира категории WTA 500 в Берлине, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
В матче первого круга Калинская (20-я ракетка мира) уступила украинке Элине Свитолиной (8) со счетом 1:6, 1;4, отказавшись от продолжения борьбы во втором сете по медицинским причинам. Продолжительность матча составила 50 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Grass Court Championships
16 июня 2026 • начало в 16:40
Завершен
Элина Свитолина
1 : 06:14:1
Анна Калинская
Календарь Турнирная таблица История встреч
Во втором круге 31-летняя Свитолина сыграет с немкой Евой Лис.
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