Калинская проиграла украинке в первом круге турнира в Берлине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Анна Калинская не вышла во второй круг турнира WTA 500 в Берлине.
- Калинская уступила украинке Элине Свитолиной в матче первого круга со счетом 1:6, 1:4, отказавшись от продолжения борьбы во втором сете по медицинским причинам.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская не сумела выйти во второй круг травяного теннисного турнира категории WTA 500 в Берлине, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
В матче первого круга Калинская (20-я ракетка мира) уступила украинке Элине Свитолиной (8) со счетом 1:6, 1;4, отказавшись от продолжения борьбы во втором сете по медицинским причинам. Продолжительность матча составила 50 минут.
Grass Court Championships
16 июня 2026 • начало в 16:40
Завершен
Во втором круге 31-летняя Свитолина сыграет с немкой Евой Лис.