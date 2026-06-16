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МИД Израиля отреагировал на слова Лукашенко о действиях в секторе Газа - РИА Новости, 16.06.2026
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18:48 16.06.2026
МИД Израиля отреагировал на слова Лукашенко о действиях в секторе Газа

МИД Израиля осудил слова Лукашенко о действиях в секторе Газа

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко подверг сомнению право Израиля говорить о холокосте, сославшись на разрушения и количество жертв среди палестинцев в ходе боевых действий в секторе Газа.
  • Лукашенко заявил, что из-за действий в Газе у израильтян плохая репутация в мире.
  • МИД Израиля назвал заявления Лукашенко неприемлемыми и вызывающими глубокую тревогу.
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля отреагировало на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что мир говорит о преступлениях против израильтян, но не говорит о действиях Израиля в Газе.
Ранее Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English подверг сомнению право Израиля говорить о холокосте, сославшись на разрушения и количество жертв среди палестинцев в ходе боевых действий в секторе Газа. По его оценке, из-за действий в Газе у израильтян плохая репутация в мире. Интервью вышло на английском языке.
"Заявления президента Белоруссии - страны, которая слишком хорошо знает ужасы Холокоста, совершенного на ее собственной земле, - сделанные в интервью телеканалу Al Arabiya, неприемлемы и вызывают глубокую тревогу. Любое сравнение Холокоста еврейского народа со справедливой войной Израиля против терроризма должно быть безоговорочно отвергнуто", - говорится в заявлении МИД еврейского государства.
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