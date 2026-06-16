МИД Израиля отреагировал на слова Лукашенко о действиях в секторе Газа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко подверг сомнению право Израиля говорить о холокосте, сославшись на разрушения и количество жертв среди палестинцев в ходе боевых действий в секторе Газа.
- Лукашенко заявил, что из-за действий в Газе у израильтян плохая репутация в мире.
- МИД Израиля назвал заявления Лукашенко неприемлемыми и вызывающими глубокую тревогу.
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля отреагировало на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что мир говорит о преступлениях против израильтян, но не говорит о действиях Израиля в Газе.
Ранее Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English подверг сомнению право Израиля говорить о холокосте, сославшись на разрушения и количество жертв среди палестинцев в ходе боевых действий в секторе Газа. По его оценке, из-за действий в Газе у израильтян плохая репутация в мире. Интервью вышло на английском языке.
"Заявления президента Белоруссии - страны, которая слишком хорошо знает ужасы Холокоста, совершенного на ее собственной земле, - сделанные в интервью телеканалу Al Arabiya, неприемлемы и вызывают глубокую тревогу. Любое сравнение Холокоста еврейского народа со справедливой войной Израиля против терроризма должно быть безоговорочно отвергнуто", - говорится в заявлении МИД еврейского государства.