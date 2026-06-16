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СМИ: Израилю не дали ознакомиться с текстом меморандума США с Ираном - РИА Новости, 16.06.2026
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18:45 16.06.2026
СМИ: Израилю не дали ознакомиться с текстом меморандума США с Ираном

N12: Израиль получил отказ на запрос текста меморандума США с Ираном

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль запрашивал возможность ознакомиться с текстом меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, но получил отказ.
  • Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который планируется подписать в Швейцарии 19 июня.
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Израиль просил ознакомится с текстом меморандума США и Ирана до подписания и публикации текста соглашения, но получил отказ, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения.
"Израиль просил ознакомится с текстом меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, но получил отказ", - утверждает телеканал.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более трех тысяч человек. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
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