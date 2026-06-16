СМИ: Израилю не дали ознакомиться с текстом меморандума США с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израиль запрашивал возможность ознакомиться с текстом меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, но получил отказ.
- Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который планируется подписать в Швейцарии 19 июня.
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Израиль просил ознакомится с текстом меморандума США и Ирана до подписания и публикации текста соглашения, но получил отказ, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более трех тысяч человек. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.