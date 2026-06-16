Израиль отменил авиаудар по Ирану на прошлой неделе

Краткий пересказ от РИА ИИ На прошлой неделе Израиль подвергся атаке десятками ракет класса "земля-земля", запущенных из Ирана, после удара по оплоту "Хезболлы" в Дахии.

Израиль готовился нанести массированный авиаудар по сотням целей в Иране, но миссия была отменена за час до запланированного вылета истребителей.

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Израиль готовился на прошлой неделе нанести массированный авиаудар по сотням целей в Иране, но миссия была отменена всего за час до запланированного вылета истребителей, утверждает командующий ВВС Израиля генерал-майор Омер Тишлер в письме личному составу.

В письме, выдержки из которого приводит портал Ynet, Тишлер воспроизводит хронологию последнего витка эскалации между Израилем Ираном 7-8 июня.

"На прошлой неделе, после удара (Израиля - ред.) по оплоту " Хезболлах " в Дахии (пригород Бейрута - ред), государство Израиль подверглось атаке десятками ракет класса "земля-земля", запущенных из Ирана. Средства ПВО сработали исключительным образом, перехватив все соответствующие угрозы, без жертв в Израиле", - сообщил Тишлер.

По словам генерал-майора, Израиль в ответ атаковал десятки целей в Иране, включая системы ПВО и военные объекты, однако также готовил гораздо более масштабную атаку по Ирану на следующий день.

"На следующий день, во второй половине дня, все военно-воздушные силы были готовы к вылету для нанесения масштабного удара... по сотням целей в самом сердце Ирана. Удар был остановлен во время инструктажа в эскадрильях, всего за час до вылета", - написал Тишлер.