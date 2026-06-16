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Израиль отменил авиаудар по Ирану на прошлой неделе - РИА Новости, 16.06.2026
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17:21 16.06.2026
Израиль отменил авиаудар по Ирану на прошлой неделе

BBC Израиля отменили авиаудар по Ирану на прошлой неделе

© Israel Defense ForcesИстребитель ВВС Израиля F-35I "Адир"
Истребитель ВВС Израиля F-35I Адир - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Israel Defense Forces
Истребитель ВВС Израиля F-35I "Адир" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На прошлой неделе Израиль подвергся атаке десятками ракет класса "земля-земля", запущенных из Ирана, после удара по оплоту "Хезболлы" в Дахии.
  • Израиль готовился нанести массированный авиаудар по сотням целей в Иране, но миссия была отменена за час до запланированного вылета истребителей.
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Израиль готовился на прошлой неделе нанести массированный авиаудар по сотням целей в Иране, но миссия была отменена всего за час до запланированного вылета истребителей, утверждает командующий ВВС Израиля генерал-майор Омер Тишлер в письме личному составу.
В письме, выдержки из которого приводит портал Ynet, Тишлер воспроизводит хронологию последнего витка эскалации между Израилем и Ираном 7-8 июня.
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"На прошлой неделе, после удара (Израиля - ред.) по оплоту "Хезболлах" в Дахии (пригород Бейрута - ред), государство Израиль подверглось атаке десятками ракет класса "земля-земля", запущенных из Ирана. Средства ПВО сработали исключительным образом, перехватив все соответствующие угрозы, без жертв в Израиле", - сообщил Тишлер.
По словам генерал-майора, Израиль в ответ атаковал десятки целей в Иране, включая системы ПВО и военные объекты, однако также готовил гораздо более масштабную атаку по Ирану на следующий день.
"На следующий день, во второй половине дня, все военно-воздушные силы были готовы к вылету для нанесения масштабного удара... по сотням целей в самом сердце Ирана. Удар был остановлен во время инструктажа в эскадрильях, всего за час до вылета", - написал Тишлер.
В письме командующий ВВС Израиля также сослался на меморандум о взаимопонимании, достигнутый между Ираном и Соединенными Штатами, предположив, что остановка удара в последний момент произошла на фоне предпринимаемых международных дипломатических шагов. В письме он не указал, кто отдал приказ об отмене удара.
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