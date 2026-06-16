"Уникальная дочь России": Карелин призвал не трогать Исинбаеву

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин заявил РИА Новости, что критика в адрес двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, которая последние годы живет за границей, является беспочвенной спекуляцией.

"Случай с Еленой Исинбаевой - это попытка спекуляции, под которой нет ни капли оснований. Ее пытаются смешать с общим, трудно сопоставимым, нагнетаемым негативным отношением. Это не к ней. Это точно не к ней", - добавил Карелин.