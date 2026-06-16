Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Карелин считает критику в адрес Елены Исинбаевой беспочвенной спекуляцией.
- Карелин назвал Елену Исинбаеву уникальной спортсменкой и призвал не трогать ее.
- Карелин заявил, что обстоятельства, в том числе место жительства Исинбаевой, были сформированы давно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин заявил РИА Новости, что критика в адрес двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, которая последние годы живет за границей, является беспочвенной спекуляцией.
Ранее двукратный олимпийский чемпион, победитель семи чемпионатов мира по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что считает циничными действия Исинбаевой. В августе 2016 года она была избрана в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) на восемь лет, срок ее полномочий завершился по окончании Олимпиады в Париже.
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"Елена Гаджиевна Исинбаева - уникальная дочь России, уникальный маститый спортсмен, она не раз принимала на себя сложные проявления, когда была не только олимпийской атлеткой, но и участвовала в работе олимпийского комитета. Когда Елена Гаджиевна готовилась под началом своего тренера, в том числе за рубежом, это было нормальной практикой. Так случилось, что предполагаемые перспективы, в том числе места жительства, были сформированы тогда, а не сейчас. Только и всего. Не трогайте ее", - сказал Карелин.
"Случай с Еленой Исинбаевой - это попытка спекуляции, под которой нет ни капли оснований. Ее пытаются смешать с общим, трудно сопоставимым, нагнетаемым негативным отношением. Это не к ней. Это точно не к ней", - добавил Карелин.