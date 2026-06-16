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Зрителей игры Ирана на ЧМ в Лос-Анджелесе встречают флагом России - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
04:02 16.06.2026 (обновлено: 04:27 16.06.2026)
Зрителей игры Ирана на ЧМ в Лос-Анджелесе встречают флагом России

Зрителей матча Иран — Новая Зеландия встречает реклама с флагом России

Зрителей матча футбольных сборных Ирана и Новой Зеландии встречает реклама с флагом России на центральном месте
Зрителей матча футбольных сборных Ирана и Новой Зеландии встречает реклама с флагом России на центральном месте - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Зрителей матча футбольных сборных Ирана и Новой Зеландии встречает реклама с флагом России на центральном месте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зрителей матча футбольных сборных Ирана и Новой Зеландии при входе на территорию мероприятия встречает реклама с флагом РФ на центральном месте.
  • На электронном рекламном щите изображена парковка мероприятия на красном фоне и футбольный мяч, сшитый из шестиугольников-флагов, в центре композиции — российский триколор.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 16 июн - РИА Новости. Зрителей матча футбольных сборных Ирана и Новой Зеландии при входе на территорию мероприятия встречает реклама с флагом РФ на центральном месте, передает корреспондент РИА Новости.
При входе на территорию стадиона, у поворота с главной дороги на парковку стадиона установлен электронный рекламный щит.
На нем изображена парковка мероприятия на красном фоне и футбольный мяч, сшитый из шестиугольников-флагов. В центре композиции - российский триколор.
Вскоре в Лос-Анджелесе свой первый матч сыграет сборная Ирана.
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