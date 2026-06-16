Зрителей игры Ирана на ЧМ в Лос-Анджелесе встречают флагом России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зрителей матча футбольных сборных Ирана и Новой Зеландии при входе на территорию мероприятия встречает реклама с флагом РФ на центральном месте.
- На электронном рекламном щите изображена парковка мероприятия на красном фоне и футбольный мяч, сшитый из шестиугольников-флагов, в центре композиции — российский триколор.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 16 июн - РИА Новости. Зрителей матча футбольных сборных Ирана и Новой Зеландии при входе на территорию мероприятия встречает реклама с флагом РФ на центральном месте, передает корреспондент РИА Новости.
При входе на территорию стадиона, у поворота с главной дороги на парковку стадиона установлен электронный рекламный щит.
На нем изображена парковка мероприятия на красном фоне и футбольный мяч, сшитый из шестиугольников-флагов. В центре композиции - российский триколор.
Вскоре в Лос-Анджелесе свой первый матч сыграет сборная Ирана.