Зрителей матча футбольных сборных Ирана и Новой Зеландии встречает реклама с флагом России на центральном месте

Зрителей матча футбольных сборных Ирана и Новой Зеландии встречает реклама с флагом России на центральном месте

Зрителей матча футбольных сборных Ирана и Новой Зеландии встречает реклама с флагом России на центральном месте

Зрителей игры Ирана на ЧМ в Лос-Анджелесе встречают флагом России

Краткий пересказ от РИА ИИ Зрителей матча футбольных сборных Ирана и Новой Зеландии при входе на территорию мероприятия встречает реклама с флагом РФ на центральном месте.

На электронном рекламном щите изображена парковка мероприятия на красном фоне и футбольный мяч, сшитый из шестиугольников-флагов, в центре композиции — российский триколор.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 16 июн - РИА Новости. Зрителей матча футбольных сборных Ирана и Новой Зеландии при входе на территорию мероприятия встречает реклама с флагом РФ на центральном месте, передает корреспондент РИА Новости.

При входе на территорию стадиона, у поворота с главной дороги на парковку стадиона установлен электронный рекламный щит.

На нем изображена парковка мероприятия на красном фоне и футбольный мяч, сшитый из шестиугольников-флагов. В центре композиции - российский триколор.