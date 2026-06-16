Президент ФИФА заявил, что Иран объединил весь стадион вокруг себя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил раздевалку сборной Ирана после первого матча на чемпионате мира и обратился к игрокам со словами поддержки.
- Сборная Ирана сыграла вничью с командой Новой Зеландии со счетом 2:2 в матче первого тура группы G.
- Посол Ирана в Мексике сообщил, что национальной сборной запретили находиться на территории США вне игровых дней, и после каждого матча команда должна покидать страну.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино зашел в раздевалку сборной Ирана после первого матча команды на чемпионате мира и обратился к игрокам со словами поддержки, сообщает RMC Sport.
Во вторник сборная Ирана сыграла вничью с командой Новой Зеландии со счетом 2:2 в матче первого тура группы G, который прошел в Лос-Анджелесе (США). После встречи главный тренер иранцев Амир Галенои рассказал, что команда рассчитывала провести восстановительную тренировку в Лос-Анджелесе во вторник, однако сборную попросили покинуть США. Ранее посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты.
"Сегодня был тяжелый матч, и если бы вам повезло чуть больше, вы могли бы выиграть. Но вы обязаны своим семьям, друзьям, своим людям и всему миру тем, что вы на чемпионате мира, что вы показываете хорошую игру, и у вас еще осталось два матча. И в этих двух оставшихся матчах вы снова заставите мир гордиться тем, что вы делаете. Я знаю, через что вы проходите, я понимаю, но вы сильнее этого", - заявил Инфантино, речь которого футболисты сборной Ирана встретили аплодисментами.
"Вы посылаете сигнал всему миру. Сегодня вечером вы объединили весь стадион вокруг себя. Вы показали это миру и послали мощный сигнал. Большое вам спасибо", - добавил президент ФИФА.
Также Инфантино пошутил, что с разрешения тренера готов сыграть в нападении сборной Ирана.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Сборной Ирана также предстоит сыграть с командами Бельгии и Египта в рамках группового этапа. Перед началом чемпионата США также отменили квоты для болельщиков из исламской республики, в Федерации футбола Ирана сообщили, что они не смогут посетить матчи своей команды. Пятнадцати членам делегации не выдали визу, четверо выиграли апелляцию на это решение.