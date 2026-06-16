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Умерла мать Дмитрия Хворостовского - РИА Новости, 16.06.2026
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07:07 16.06.2026 (обновлено: 10:33 16.06.2026)
Умерла мать Дмитрия Хворостовского

В Москве на 91-м году жизни умерла мать Дмитрия Хворостовского

© РИА Новости / Евгений ОдиноковЛюдмила Хворостовская
Людмила Хворостовская - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Людмила Хворостовская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мать оперного певца Дмитрия Хворостовского Людмила Петровна Хворостовская скончалась в Москве на 91-м году жизни.
  • Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов выразил соболезнования родным и близким Людмилы Петровны и сообщил, что край окажет помощь в организации похорон.
КРАСНОЯРСК, 16 июн – РИА Новости. Людмила Хворостовская, мать легендарного оперного певца Дмитрия Хворостовского, скончалась в Москве на 91-м году жизни, сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.
Москве на 91-м году жизни скончалась Людмила Петровна Хворостовская, мама Дмитрия Хворостовского... Выражаю соболезнования Александру Степановичу, всем родным и близким. Красноярский край окажет всю необходимую помощь в организации похорон", - написал Зинов на своей странице во "ВКонтакте".
Он добавил, что постоянно находился на связи с родителями знаменитого оперного певца, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского.
 
МоскваКрасноярский крайКрасноярскДмитрий Хворостовский
 
 
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