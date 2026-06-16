Умерла мать Дмитрия Хворостовского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мать оперного певца Дмитрия Хворостовского Людмила Петровна Хворостовская скончалась в Москве на 91-м году жизни.
- Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов выразил соболезнования родным и близким Людмилы Петровны и сообщил, что край окажет помощь в организации похорон.
КРАСНОЯРСК, 16 июн – РИА Новости. Людмила Хворостовская, мать легендарного оперного певца Дмитрия Хворостовского, скончалась в Москве на 91-м году жизни, сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.
"В Москве на 91-м году жизни скончалась Людмила Петровна Хворостовская, мама Дмитрия Хворостовского... Выражаю соболезнования Александру Степановичу, всем родным и близким. Красноярский край окажет всю необходимую помощь в организации похорон", - написал Зинов на своей странице во "ВКонтакте".
Он добавил, что постоянно находился на связи с родителями знаменитого оперного певца, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского.