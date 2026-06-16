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В Госдуме предложили ставить полезную еду поближе в школьных буфетах - РИА Новости, 16.06.2026
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18:40 16.06.2026 (обновлено: 18:59 16.06.2026)
В Госдуме предложили ставить полезную еду поближе в школьных буфетах

В Госдуме предложили ставить полезную еду поближе на витринах в школьных буфетах

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУченики школы обедают в столовой
Ученики школы обедают в столовой - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Ученики школы обедают в столовой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ввести стандарт "здоровой выкладки" в школьных буфетах.
  • Продукты, соответствующие принципам здорового питания предлагают размещать на наиболее заметные и доступные места.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Анна Скрозникова и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили ввести стандарт "здоровой выкладки" в школьных буфетах, чтобы здоровая еда лежала на витрине поближе.
Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения стандарта здоровой выкладки в школьных буфетах", - сказано в обращении.
Инициативой предусматривается, что продукты, соответствующие принципам здорового питания, размещаются на наиболее заметных и доступных местах: на уровне глаз, ближе к школьникам, у начала линии выбора или рядом с кассовой зоной.
По словам депутатов, к таким продуктам могут относиться фрукты, молочная продукция, питьевая вода и другие полезные варианты перекуса.
Парламентарии отметили, что менее предпочтительные для ежедневного питания продукты не должны занимать центральные позиции витрины или продвигаться как основной вариант перекуса.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит поддержать формирование здоровых пищевых привычек у школьников, повысить доступность фруктов, молочной продукции и воды в школьных буфетах, снизить влияние случайного выбора менее полезных продуктов, а также дополнить меры профилактики избыточного веса у детей простым организационным решением.
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