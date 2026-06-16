В Госдуме предложили ставить полезную еду поближе в школьных буфетах

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ввести стандарт "здоровой выкладки" в школьных буфетах.

Продукты, соответствующие принципам здорового питания предлагают размещать на наиболее заметные и доступные места.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Анна Скрозникова и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили ввести стандарт "здоровой выкладки" в школьных буфетах, чтобы здоровая еда лежала на витрине поближе.

Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения стандарта здоровой выкладки в школьных буфетах", - сказано в обращении.

Инициативой предусматривается, что продукты, соответствующие принципам здорового питания, размещаются на наиболее заметных и доступных местах: на уровне глаз, ближе к школьникам, у начала линии выбора или рядом с кассовой зоной.

По словам депутатов, к таким продуктам могут относиться фрукты, молочная продукция, питьевая вода и другие полезные варианты перекуса.

Парламентарии отметили, что менее предпочтительные для ежедневного питания продукты не должны занимать центральные позиции витрины или продвигаться как основной вариант перекуса.