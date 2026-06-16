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Ректор Сеченовского университета Глыбочко: долголетие начинается в 30 лет - РИА Новости, 16.06.2026
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11:00 16.06.2026

Ректор Сеченовского университета Глыбочко: долголетие начинается в 30 лет

© Фото : ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава РоссииРектор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Петр Глыбочко
Ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Петр Глыбочко - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России
Ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Петр Глыбочко. Архивное фото
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Главный вызов для медицины сегодня — это не лечение болезней, а их профилактика, и заботиться о здоровье начинать нужно не в старости, а в молодости. В интервью РИА Новости ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко рассказал о прорывах в изучении механизмов старения, роли искусственного интеллекта в здравоохранении, разработке инновационных препаратов в вузе и о самых популярных медицинских специальностях у абитуриентов. Беседовала Алиса Осипова.
– Растет ли поток студентов медвузов? Какие специальности наиболее востребованы у абитуриентов?
– Интерес к медицинскому образованию колоссальный. Только в подведомственные Минздраву вузы в прошлом году подано более 400 тысяч заявлений. Помимо традиционно востребованных направлений – лечебного дела, стоматологии и педиатрии – растет интерес к биоинженерии, биоинформатике, медицинской биохимии и биофизике. В Сеченовском университете конкурс на "Лечебное дело" превышает 30 человек на место, на "Медицинскую биохимию" достигает 86 желающих. Молодые люди хотят не только лечить пациентов, но и участвовать в создании новых медицинских технологий. Наша задача – предоставить им эту возможность.
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– Развитие информационных технологий требует изменений в системе медицинского образования?
– Система образования, безусловно, эволюционирует. Это связано и с новыми технологиями, и с запросами рынка. Новые специальности вводятся под конкретные задачи здравоохранения. Например, в 2023 году мы первыми в России начали готовить медицинских инженеров на базе нашей Передовой инженерной школы "Интеллектуальные системы тераностики". Это специалисты, которые создают и обслуживают высокотехнологичное медицинское оборудование на стыке медицины и инженерии. Помимо новых специальностей, мы даем студентам дополнительные компетенции – цифровизация, IT, большие данные, телемедицина. Сегодня без этих навыков работать врачом очень сложно: он должен уметь формировать не только электронную историю болезни, но и читать базы данных, применять их в клинической практике.
– Насколько актуален искусственный интеллект в медицине и заменит ли он когда-нибудь врача?
– Искусственный интеллект – это высокоточный инструмент, верный помощник клинициста. С его помощью мы обрабатываем массивы данных, строим трехмерные анатомические модели, проводим виртуальное планирование операций, синтезируем новые молекулы для лекарств. Однако ИИ – всего лишь инструмент. Финальное решение, ответственность за диагноз и тактику лечения всегда остается за врачом. Это фундаментальный принцип, который мы закладываем в образовательные программы для будущих специалистов.
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– Какие инновационные препараты и технологии разрабатывает ваш университет?
– Сеченовский университет – лидер в области биомедицины. Мы разрабатываем новые лекарства, медицинские изделия, роботизированные технологии. Одно из направлений – биомедицинские клеточные продукты (БМКП). Среди медицинских университетов мы первыми в стране запустили лицензированное производство БМКП и уже применяем их в операциях по восстановлению барабанной перепонки и голосовых складок. В перспективе созданная нашими учеными платформенная технология будет использоваться для восстановления и других тканей и органов.
Еще одно направление – технология генетического редактирования против гепатита B. Существующие сегодня препараты позволяют подавлять этот вирус, но не удаляют его из клеток организма. Наши ученые работают над системами доставки и совершенствуют эти технологии, чтобы в перспективе полностью устранять вирусный геном из инфицированных клеток.
Это лишь малая часть того, над чем работают ученые и клиницисты нашего университета.
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– Недавно в Сеченовском университете создали Институт превентивной медицины, где изучают механизмы старения. Каких результатов вы ждете?
– Институт создан для двух задач. Первая – подготовка кадров. Вторая – управление здоровьем человека от рождения до активного долголетия. Мы разрабатываем новые программы и подходы в лечении и обучении. Специалисты в области превентивной медицины – это не просто врачи, которые лечат болезни, а стратеги. Их задача – проектировать долгую активную жизнь человека без возрастных сбоев, опираясь на современные технологии превентивной и предиктивной медицины. Новый Институт превентивной медицины объединит все уже существующие программы и будет развивать актуальные направления. Уже сегодня наши ученые изучают клеточное старение, микробиоту, генетические механизмы, чтобы перевести профилактику заболеваний на уровень точных технологий.
А с 1 сентября 2026 года в России появится новая специальность – врач по медицине здорового долголетия. В отличие от традиционных врачей, которые лечат уже возникшие болезни, врач по медицине здорового долголетия – это стратег. Его задача – используя современные инструменты, такие как метаболический профиль, микробиомный анализ, генетические маркеры и наследственность, обнаруживать риски заболеваний задолго до появления первых симптомов и проектировать долгую активную жизнь без возрастных сбоев.
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– Мы держим курс на здоровое долголетие, но до этого возраста нужно еще дожить. Какие болезни угрожают россиянам?
– Сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и болезни легких занимают первые три места в структуре смертности от хронических неинфекционных заболеваний. Именно эти три группы патологий мы сегодня должны предотвращать в первую очередь. И у медицины уже есть инструменты, которые позволяют видеть риски за годы до появления первых симптомов с точностью, превышающей средние врачебные показатели.
Ранняя диагностика и профилактика на основе современных технологий способны снизить фатальные исходы – инфаркт миокарда, метастатический рак и хроническую дыхательную недостаточность. Здесь важно движение в обе стороны: врачи и сами люди, которые заботятся о своем здоровье. В таком тандеме можно эффективно управлять здоровьем.
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– По вашему прогнозу, когда мы сможем доживать до 120 лет? Когда это станет реальностью?
– Прогнозировать сложно, но мы к этому идем. Главный вызов сегодня не медицинский, а культурный: каждый человек должен взять на себя ответственность за свое здоровье, потому что медицина без этого не справится, она лишь инструмент. Долголетие начинается не в старости, а в 30, 40, 50 лет – через грамотную профилактику, регулярный мониторинг показателей здоровья и правильный образ жизни.
Эта культура уже формируется, и у нас есть технологии, чтобы ее поддержать: Метаболомный скрининг уже сегодня позволяет выявлять риски целого ряда хронических заболеваний задолго до появления симптомов, нейросети на ЭКГ видят угрозу сердечной недостаточности за три-пять лет, ИИ диагностирует болезни легких с точностью выше врачебной. Люди сегодня готовы управлять своим здоровьем вместе с врачом. Поэтому достижение здорового долголетия – цель абсолютно достижимая. И мы уже на этом пути.
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– В марте этого года наставничество стало обязательным для врачей. Но эта система имеет долгую историю, как вы ее оцениваете?
– Благодаря наставничеству мы получим молодых врачей, которые любят свою профессию и готовы связать с ней будущее. Врач с первых месяцев работы несет колоссальную ответственность – от его решений зависят жизни людей. Без помощи наставника непросто сделать первые шаги в профессии и почувствовать себя уверенно. Особенно это важно для целевиков. Сегодня около 60% поступающих в Сеченовский университет обучаются по целевому набору. Они возвращаются в регионы, где помощь наставника часто решает – останется человек в профессии или нет. Наставник дает твердое плечо, подсказывает, страхует, передает опыт. Это не просто традиция, а экономический механизм, который снижает отсев и ускоряет вход в самостоятельную работу. Мы в Сеченовском университете выстроили систему наставничества от школы до аспирантуры. В результате выпускники закрепляются в профессии, становятся уверенными в себе специалистами, остаются работать в регионах, где нужны. Система работает и дает стране стабильные, мотивированные кадры.
 
ИнтервьюИнтервью - АвторыПетр ГлыбочкоРоссияДолголетие
 
 
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