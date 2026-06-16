Ректор Сеченовского университета Глыбочко: долголетие начинается в 30 лет

Главный вызов для медицины сегодня — это не лечение болезней, а их профилактика, и заботиться о здоровье начинать нужно не в старости, а в молодости. В интервью РИА Новости ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко рассказал о прорывах в изучении механизмов старения, роли искусственного интеллекта в здравоохранении, разработке инновационных препаратов в вузе и о самых популярных медицинских специальностях у абитуриентов. Беседовала Алиса Осипова.

– Растет ли поток студентов медвузов? Какие специальности наиболее востребованы у абитуриентов?

– Интерес к медицинскому образованию колоссальный. Только в подведомственные Минздраву вузы в прошлом году подано более 400 тысяч заявлений. Помимо традиционно востребованных направлений – лечебного дела, стоматологии и педиатрии – растет интерес к биоинженерии, биоинформатике, медицинской биохимии и биофизике. В Сеченовском университете конкурс на "Лечебное дело" превышает 30 человек на место, на "Медицинскую биохимию" достигает 86 желающих. Молодые люди хотят не только лечить пациентов, но и участвовать в создании новых медицинских технологий. Наша задача – предоставить им эту возможность.

– Развитие информационных технологий требует изменений в системе медицинского образования?

– Система образования, безусловно, эволюционирует. Это связано и с новыми технологиями, и с запросами рынка. Новые специальности вводятся под конкретные задачи здравоохранения. Например, в 2023 году мы первыми в России начали готовить медицинских инженеров на базе нашей Передовой инженерной школы "Интеллектуальные системы тераностики". Это специалисты, которые создают и обслуживают высокотехнологичное медицинское оборудование на стыке медицины и инженерии. Помимо новых специальностей, мы даем студентам дополнительные компетенции – цифровизация, IT, большие данные, телемедицина. Сегодня без этих навыков работать врачом очень сложно: он должен уметь формировать не только электронную историю болезни, но и читать базы данных, применять их в клинической практике.

– Насколько актуален искусственный интеллект в медицине и заменит ли он когда-нибудь врача?

– Искусственный интеллект – это высокоточный инструмент, верный помощник клинициста. С его помощью мы обрабатываем массивы данных, строим трехмерные анатомические модели, проводим виртуальное планирование операций, синтезируем новые молекулы для лекарств. Однако ИИ – всего лишь инструмент. Финальное решение, ответственность за диагноз и тактику лечения всегда остается за врачом. Это фундаментальный принцип, который мы закладываем в образовательные программы для будущих специалистов.

– Какие инновационные препараты и технологии разрабатывает ваш университет?

– Сеченовский университет – лидер в области биомедицины. Мы разрабатываем новые лекарства, медицинские изделия, роботизированные технологии. Одно из направлений – биомедицинские клеточные продукты (БМКП). Среди медицинских университетов мы первыми в стране запустили лицензированное производство БМКП и уже применяем их в операциях по восстановлению барабанной перепонки и голосовых складок. В перспективе созданная нашими учеными платформенная технология будет использоваться для восстановления и других тканей и органов.

Еще одно направление – технология генетического редактирования против гепатита B. Существующие сегодня препараты позволяют подавлять этот вирус, но не удаляют его из клеток организма. Наши ученые работают над системами доставки и совершенствуют эти технологии, чтобы в перспективе полностью устранять вирусный геном из инфицированных клеток.

Это лишь малая часть того, над чем работают ученые и клиницисты нашего университета.

– Недавно в Сеченовском университете создали Институт превентивной медицины, где изучают механизмы старения. Каких результатов вы ждете?

– Институт создан для двух задач. Первая – подготовка кадров. Вторая – управление здоровьем человека от рождения до активного долголетия. Мы разрабатываем новые программы и подходы в лечении и обучении. Специалисты в области превентивной медицины – это не просто врачи, которые лечат болезни, а стратеги. Их задача – проектировать долгую активную жизнь человека без возрастных сбоев, опираясь на современные технологии превентивной и предиктивной медицины. Новый Институт превентивной медицины объединит все уже существующие программы и будет развивать актуальные направления. Уже сегодня наши ученые изучают клеточное старение, микробиоту, генетические механизмы, чтобы перевести профилактику заболеваний на уровень точных технологий.

А с 1 сентября 2026 года в России появится новая специальность – врач по медицине здорового долголетия. В отличие от традиционных врачей, которые лечат уже возникшие болезни, врач по медицине здорового долголетия – это стратег. Его задача – используя современные инструменты, такие как метаболический профиль, микробиомный анализ, генетические маркеры и наследственность, обнаруживать риски заболеваний задолго до появления первых симптомов и проектировать долгую активную жизнь без возрастных сбоев.

– Мы держим курс на здоровое долголетие, но до этого возраста нужно еще дожить. Какие болезни угрожают россиянам?

– Сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и болезни легких занимают первые три места в структуре смертности от хронических неинфекционных заболеваний. Именно эти три группы патологий мы сегодня должны предотвращать в первую очередь. И у медицины уже есть инструменты, которые позволяют видеть риски за годы до появления первых симптомов с точностью, превышающей средние врачебные показатели.

Ранняя диагностика и профилактика на основе современных технологий способны снизить фатальные исходы – инфаркт миокарда, метастатический рак и хроническую дыхательную недостаточность. Здесь важно движение в обе стороны: врачи и сами люди, которые заботятся о своем здоровье. В таком тандеме можно эффективно управлять здоровьем.

– По вашему прогнозу, когда мы сможем доживать до 120 лет? Когда это станет реальностью?

– Прогнозировать сложно, но мы к этому идем. Главный вызов сегодня не медицинский, а культурный: каждый человек должен взять на себя ответственность за свое здоровье, потому что медицина без этого не справится, она лишь инструмент. Долголетие начинается не в старости, а в 30, 40, 50 лет – через грамотную профилактику, регулярный мониторинг показателей здоровья и правильный образ жизни.

Эта культура уже формируется, и у нас есть технологии, чтобы ее поддержать: Метаболомный скрининг уже сегодня позволяет выявлять риски целого ряда хронических заболеваний задолго до появления симптомов, нейросети на ЭКГ видят угрозу сердечной недостаточности за три-пять лет, ИИ диагностирует болезни легких с точностью выше врачебной. Люди сегодня готовы управлять своим здоровьем вместе с врачом. Поэтому достижение здорового долголетия – цель абсолютно достижимая. И мы уже на этом пути.

– В марте этого года наставничество стало обязательным для врачей. Но эта система имеет долгую историю, как вы ее оцениваете?