Глава МИД ФРГ видит шанс на переговоры по Украине этим летом

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что есть шанс начать переговоры о завершении конфликта на Украине этим летом.

В МИД РФ ранее заявили, что Европа не фигурирует в теме переговоров по Украине из-за своей враждебной по отношению к России позиции.