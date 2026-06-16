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Глава МИД ФРГ видит шанс на переговоры по Украине этим летом - РИА Новости, 16.06.2026
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17:56 16.06.2026
Глава МИД ФРГ видит шанс на переговоры по Украине этим летом

Глава МИД ФРГ Вадефуль: переговоры по Украине могут начаться летом

© AP Photo / Ebrahim NorooziГлава МИД Германии Иоганн Вадефуль
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что есть шанс начать переговоры о завершении конфликта на Украине этим летом.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что есть шанс начать переговоры о завершении конфликта на Украине этим летом.
"Я думаю, что сейчас есть шанс начать переговоры этим летом", - заявил Вадефуль в интервью медиагруппе RTL.
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Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости определения одного представителя от Европы для переговоров с Россией по Украине. Немецкий политолог Александр Рар считает, что лидеры европейских стран не могут согласовать кандидатуру для ведения диалога с Россией по завершению конфликта на Украине из-за своего тщеславия, так как каждая страна Европы хочет получить место за столом переговоров.
В МИД РФ ранее заявили, что Европа не фигурирует в теме переговоров по Украине из-за своей враждебной по отношению к России позиции.
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