Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что есть шанс начать переговоры о завершении конфликта на Украине этим летом.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что есть шанс начать переговоры о завершении конфликта на Украине этим летом.
"Я думаю, что сейчас есть шанс начать переговоры этим летом", - заявил Вадефуль в интервью медиагруппе RTL.
Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости определения одного представителя от Европы для переговоров с Россией по Украине. Немецкий политолог Александр Рар считает, что лидеры европейских стран не могут согласовать кандидатуру для ведения диалога с Россией по завершению конфликта на Украине из-за своего тщеславия, так как каждая страна Европы хочет получить место за столом переговоров.
В МИД РФ ранее заявили, что Европа не фигурирует в теме переговоров по Украине из-за своей враждебной по отношению к России позиции.