Гарбузов: "Завод Москабель" расширил портфель изделий почти в 1,5 раза

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Завод Москабель" расширил продуктовый портфель почти в 1,5 раза за последний год – до 100 тысяч наименований, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В этом году заводу исполняется 131 год – предприятие было основано в 1895 году.

"Производство продолжает активно развиваться при поддержке города, обеспечивая своими изделиями ключевые стратегические инфраструктурные проекты в стране, а также наращивая зарубежные поставки. За год номенклатура была увеличена почти в 1,5 раза до 100 тысяч позиций, включая оптические, силовые и контрольные кабели, причем значительная часть товаров успешно конкурирует с импортными аналогами", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

В этом году город подписал с заводом контракт с гарантией сбыта на поставку кабельно-проводниковой продукции для городского транспорта, уточнили в пресс-службе.

Так, инвестор вложит не менее 200 миллионов рублей для обновления производственных мощностей, а столица будет стабильно закупать изделия на протяжении 10 лет. Это позволит нарастить выпуск и интегрироватьсовременные технологические решения. Кроме того, в 2022 году предприятию был присвоен статус промкомплекса – это дает ему право претендовать на льготы по налогам, предусмотренные законодательством столицы.

Генеральный директор ГК "Москабельмет" Павел Моряков добавил, что созданная в городе благоприятная бизнес-среда и поддержка способствуют активной модернизации и расширению мощностей. Отдельный акцент завод делает на собственных разработках (на данный момент в портфеле — более 100 запатентованных изделий) и комплексной цифровой экосистеме управления производством.

Он пояснил, что ИТ-решения завода получают признание на федеральном уровне, не уступают продуктам ведущих корпораций и помогают улучшать производительность в ряде смежных отраслей.

Ежегодно в Москве начинают работу около 150 высокотехнологичных предприятий. Сейчас в Москве функционируют более 4,6 тысячи промкомпаний, там создано 755 тысяч рабочих мест. Производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, в том числе программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и многие другие инструменты.