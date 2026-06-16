Три россиянки вошли в список претендентов в сборную сезона EHF

Краткий пересказ от РИА ИИ Европейская федерация гандбола включила россиянок Дарью Дмитриеву, Анну Вяхиреву и Валерию Маслову в список претендентов на попадание в символическую сборную сезона-2025/26.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Европейская федерация гандбола (EHF) включила россиянок Дарью Дмитриеву, Анну Вяхиреву и Валерию Маслову в список претендентов на попадание в символическую сборную сезона-2025/26, сообщается на сайте EHF.

EHF ежегодно проводит голосование за символические сборные сезона у мужчин и женщин. В обеих категориях номинированы игроки на семи игровых позициях, а также претенденты на звание лучшего защитника.

Дмитриевой 30 лет, она выступает на позиции разыгрывающего за венгерский клуб "Ференцварош". Вяхиревой 31 год, в минувшем сезоне спортсменка стала чемпионкой Франции в составе "Бреста". Масловой 25 лет, россиянка завоевала бронзу Лиги чемпионов в составе румынского клуба "Бухарест".