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Три россиянки вошли в список претендентов в сборную сезона EHF - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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14:50 16.06.2026
Три россиянки вошли в список претендентов в сборную сезона EHF

Дмитриева, Вяхирева и Маслова попали в список претендентов в сборную сезона EHF

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРоссийская гандболистка Анна Вяхирева
Российская гандболистка Анна Вяхирева - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Российская гандболистка Анна Вяхирева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейская федерация гандбола включила россиянок Дарью Дмитриеву, Анну Вяхиреву и Валерию Маслову в список претендентов на попадание в символическую сборную сезона-2025/26.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Европейская федерация гандбола (EHF) включила россиянок Дарью Дмитриеву, Анну Вяхиреву и Валерию Маслову в список претендентов на попадание в символическую сборную сезона-2025/26, сообщается на сайте EHF.
EHF ежегодно проводит голосование за символические сборные сезона у мужчин и женщин. В обеих категориях номинированы игроки на семи игровых позициях, а также претенденты на звание лучшего защитника.
Дмитриевой 30 лет, она выступает на позиции разыгрывающего за венгерский клуб "Ференцварош". Вяхиревой 31 год, в минувшем сезоне спортсменка стала чемпионкой Франции в составе "Бреста". Масловой 25 лет, россиянка завоевала бронзу Лиги чемпионов в составе румынского клуба "Бухарест".
Команды сезона будут сформированы на основе голосования болельщиков, игроков, тренеров и СМИ. Объявление результатов пройдет 23 и 24 июня.
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СпортФранцияДарья ДмитриеваВалерия МасловаАнна ВяхиреваГандбол
 
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