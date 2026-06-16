Футболисты сборной Германии наткнулись на ядовитую змею в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игроки сборной Германии по футболу столкнулись с ядовитой змеей в США, где они участвуют в чемпионате мира.
- Сборная Германии базируется в Уинстон-Сейлеме (штат Северная Каролина), и речь может идти о медноголовом щитоморднике.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Германии по футболу Йозуа Киммих рассказал, что игроки бундестим столкнулись с ядовитой змеей в США, где они принимают участие в чемпионате мира.
"Вчера мы увидели змею, нам сказали, что она ядовитая. При укусе придется ехать в больницу. Я не думаю, что можно умереть, но это как минимум опасно. У меня такое чувство, что если наступишь на такую змею, то это может плохо кончиться. Поэтому мы стараемся держаться подальше от животных", - цитирует Bild Киммиха, который добавил, что "в Германии меньше опасных животных".
Сборная Германии базируется в Уинстон-Сейлеме (штат Северная Каролина). По информации СМИ, речь может идти о медноголовом щитоморднике.