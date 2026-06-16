Рейтинг@Mail.ru
Футболисты сборной Германии наткнулись на ядовитую змею в США - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:18 16.06.2026
Футболисты сборной Германии наткнулись на ядовитую змею в США

Футболисты сборной Германии наткнулись на ядовитую змею на ЧМ в США

© Соцсети сборной Германии по футболуФутболисты сборной Германии
Футболисты сборной Германии - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Соцсети сборной Германии по футболу
Футболисты сборной Германии. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игроки сборной Германии по футболу столкнулись с ядовитой змеей в США, где они участвуют в чемпионате мира.
  • Сборная Германии базируется в Уинстон-Сейлеме (штат Северная Каролина), и речь может идти о медноголовом щитоморднике.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Германии по футболу Йозуа Киммих рассказал, что игроки бундестим столкнулись с ядовитой змеей в США, где они принимают участие в чемпионате мира.
"Вчера мы увидели змею, нам сказали, что она ядовитая. При укусе придется ехать в больницу. Я не думаю, что можно умереть, но это как минимум опасно. У меня такое чувство, что если наступишь на такую змею, то это может плохо кончиться. Поэтому мы стараемся держаться подальше от животных", - цитирует Bild Киммиха, который добавил, что "в Германии меньше опасных животных".
Сборная Германии базируется в Уинстон-Сейлеме (штат Северная Каролина). По информации СМИ, речь может идти о медноголовом щитоморднике.
Чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Немцы в первом туре группового этапа разгромили команду Кюрасао со счетом 7:1. В рамках группы E им также предстоит сыграть со сборными Кот-д'Ивуара (20 июня) и Эквадора (25 июня).
Трево Чалоба - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Чалоба заменил Ливраменто в заявке сборной Англии на ЧМ-2026
Вчера, 17:18
 
ФутболСпортГерманияЧМ по футболу 2026Йозуа Киммих
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Этчеверри
    Д. Медведев
    34
    66
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Сенегал
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ирак
    Норвегия
    1
    3
  • Футбол
    17.06 04:00
    Аргентина
    Алжир
  • Футбол
    17.06 07:00
    Австрия
    Иордания
  • Футбол
    17.06 20:00
    Португалия
    ДР Конго
  • Футбол
    17.06 23:00
    Англия
    Хорватия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала