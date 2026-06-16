Сборная Ирана после матча с Новой Зеландией отправилась на базу в Мексику

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 16 июн - РИА Новости. Футбольной сборной Ирана не разрешили провести ночь в Лос-Анджелесе после матча с Новой Зеландией, спортсмены едут сразу в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель команды.

Перед началом чемпионата США отменили квоты для болельщиков из исламской республики, в Федерации футбола Ирана сообщили, что они не смогут посетить матчи своей команды. Пятнадцати членам делегации не выдали визу, четверо выиграли апелляцию на это решение.