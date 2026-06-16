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Сборная Ирана после матча с Новой Зеландией отправилась на базу в Мексику - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:00 16.06.2026 (обновлено: 14:06 16.06.2026)
Сборная Ирана после матча с Новой Зеландией отправилась на базу в Мексику

Сборной Ирана не дали провести ночь в Лос-Анджелесе после игры с Новой Зеландией

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости
Футбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольной сборной Ирана не разрешили провести ночь в Лос-Анджелесе после матча с Новой Зеландией, спортсмены едут сразу в аэропорт.
  • Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил, что команду ущемили в правах на чемпионате мира, в частности, не дали провести две ночи до игры в США и восстановиться после матча в Лос-Анджелесе.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 16 июн - РИА Новости. Футбольной сборной Ирана не разрешили провести ночь в Лос-Анджелесе после матча с Новой Зеландией, спортсмены едут сразу в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель команды.
"Команда едет сразу в аэропорт", - сказал представитель пресс-группы сборной.
Амир Галенои - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Главный тренер сборной Ирана появился перед журналистами
Вчера, 08:19
Футболисты покинули стадион на фирменном автобусе ФИФА. В Лос-Анджелес они прибыли накануне матча, гостиницу усиленно охраняли и закрыли от публики.
Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои ранее заявил, что команду ущемили в правах на чемпионате мира. По его словам, сборная планировала провести две ночи до игры в США, но не получила разрешение. Также не дали сборной переночевать в Лос-Анджелесе и восстановиться после игры, заявил тренер.
Пресс-конференция тренера заняла около десяти минут. Многим журналистам не дали задать вопрос, тренер поспешил покинуть зал.
База Ирана находится в Тихуане. РИА Новости в конце мая, изучив статистику преступлений, выяснило, что средний показатель убийств в этом городе превосходит общемировой в 11 раз.
Жители Тегерана активно смотрят матч сборной Ирана на ЧМ в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Жители Тегерана активно смотрят матч сборных Ирана и Новой Зеландии на ЧМ
Вчера, 04:55
Перед началом чемпионата США отменили квоты для болельщиков из исламской республики, в Федерации футбола Ирана сообщили, что они не смогут посетить матчи своей команды. Пятнадцати членам делегации не выдали визу, четверо выиграли апелляцию на это решение.
ФИФА 30 апреля сообщила, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира и проведет свои матчи в США. Изначально предполагалось, что база иранцев будет находиться в американском штате Аризона, однако на фоне вооруженного конфликта с США и беспокойства по поводу безопасности своей сборной иранская сторона обратилась к ФИФА за разрешением о переносе тренировочной базы в Мексику. Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж 24 мая сообщил, что ходатайство было удовлетворено. Посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Футболисты сборной Ирана - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
США выдали иранским футболистам визы для участия в ЧМ, пишет Reuters
5 июня, 21:26
 
ФутболИранСШАЛос-АнджелесМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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