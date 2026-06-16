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Женская сборная России поднялась в обновленной версии рейтинга ФИФА - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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10:50 16.06.2026 (обновлено: 11:29 16.06.2026)
Женская сборная России поднялась в обновленной версии рейтинга ФИФА

Женская сборная РФ поднялась на две позиции в обновленной версии рейтинга ФИФА

© Фото : Пресс-служба Женской сборной России по футболуЖенская сборная России по футболу
Женская сборная России по футболу - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Пресс-служба Женской сборной России по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женская сборная России поднялась с 29-го на 27-е место в рейтинге ФИФА, имея 1718,14 балла.
  • Лидером рейтинга осталась сборная Испании (2105,36), за ней следуют команды США и Германии, а сборная Англии опустилась на четвертую позицию.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Женская сборная России поднялась с 29-го на 27-е место в обновленной версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованной во вторник на сайте организации.
В активе российской команды 1718,14 балла. Российские футболистки по-прежнему не допущены к международным соревнованиям. В июне женская сборная дважды на выезде обыграла команду Китая в товарищеских матчах (2:1 и 1:0).
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Лидером рейтинга осталась сборная Испании (2105,36). Далее идет команда США (2057,92). На третью строчку поднялась сборная Германии (2028,99), на четвертую позицию опустились англичанки (2027,13).
Рейтинг женских сборных ФИФА в следующий раз будет обновлен 20 октября.
ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальные команды проводят только товарищеские матчи.
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