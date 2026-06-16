Женская сборная России поднялась в обновленной версии рейтинга ФИФА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женская сборная России поднялась с 29-го на 27-е место в рейтинге ФИФА, имея 1718,14 балла.
- Лидером рейтинга осталась сборная Испании (2105,36), за ней следуют команды США и Германии, а сборная Англии опустилась на четвертую позицию.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Женская сборная России поднялась с 29-го на 27-е место в обновленной версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованной во вторник на сайте организации.
В активе российской команды 1718,14 балла. Российские футболистки по-прежнему не допущены к международным соревнованиям. В июне женская сборная дважды на выезде обыграла команду Китая в товарищеских матчах (2:1 и 1:0).
Рейтинг женских сборных ФИФА в следующий раз будет обновлен 20 октября.
ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальные команды проводят только товарищеские матчи.