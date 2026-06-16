Фанаты с запрещенным ФИФА флагом Ирана не сталкиваются с противодействием

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 16 июн - РИА Новости. Болельщики с запрещенным ФИФА на играх чемпионата мира по футболу дореволюционным флагом Ирана не сталкиваются с каким-либо противодействием на первом матче сборной в Лос-Анджелеса, передает корреспондент РИА Новости.

В то же время обернутые в дореволюционную версию символа болельщики не сталкиваются ни с каким противодействием служащих стадиона или правоохранителей.