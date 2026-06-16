Фанаты с запрещенным ФИФА флагом Ирана не сталкиваются с противодействием

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Болельщики с дореволюционным флагом Ирана, запрещенным ФИФА, не сталкиваются с противодействием на первом матче сборной в Лос-Анджелесе.
- Количество дореволюционных флагов со львом преобладает над числом государственных флагов Ирана на стадионе.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 16 июн - РИА Новости. Болельщики с запрещенным ФИФА на играх чемпионата мира по футболу дореволюционным флагом Ирана не сталкиваются с каким-либо противодействием на первом матче сборной в Лос-Анджелеса, передает корреспондент РИА Новости.
Количество зелено-бело-красных полотен со львом преобладает над числом государственных флагов Ирана на стадионе. При этом болельщики с национальным флагом сталкиваются с критикой некоторых гостей, которые одергивают их и показывают неодобрительные жесты.
В то же время обернутые в дореволюционную версию символа болельщики не сталкиваются ни с каким противодействием служащих стадиона или правоохранителей.
Иран в ночь на вторник играет свой первый матч на ЧМ - против сборной Новой Зеландии.