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Инфантино посетил матч Ирана и Новой Зеландии - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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05:05 16.06.2026
Инфантино посетил матч Ирана и Новой Зеландии

Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил матч Ирана и Новой Зеландии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Президент ФИФА Джанни Инфантино. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил матч Ирана и Новой Зеландии.
  • Матч проходил на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде, пригороде Лос-Анджелеса.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 16 июн - РИА Новости. Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил матч Ирана и Новой Зеландии, передает корреспондент РИА Новости.
Игра проходит на стадионе SoFi Stadium, расположенном в пригороде Лос-Анджелеса — Инглвуде.
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Инфантино был замечен в начале матча на VIP-трибуне, сообщил корреспондент агентства с места событий.
Ранее глава ФИФА активно и неоднократно заявлял прессе о своем намерении лично контролировать проведение этой игры, настаивая на том, что Иран должен принять участие в чемпионате мира.
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ФутболЛос-АнджелесИранДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Новая Зеландия
 
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