Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил матч Ирана и Новой Зеландии.
- Матч проходил на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде, пригороде Лос-Анджелеса.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 16 июн - РИА Новости. Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил матч Ирана и Новой Зеландии, передает корреспондент РИА Новости.
Игра проходит на стадионе SoFi Stadium, расположенном в пригороде Лос-Анджелеса — Инглвуде.
Инфантино был замечен в начале матча на VIP-трибуне, сообщил корреспондент агентства с места событий.