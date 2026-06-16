На матче в Лос-Анджелесе ругаются из-за флагов Ирана

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 16 июн - РИА Новости. Болельщики с национальными флагами Ирана сталкиваются с провокациями на стадионе Лос-Анджелеса, где сборная республики играет свой первый матч на чемпионате мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости.
Трибуны стадиона почти заполнены, для иранских болельщиков отменили квоту. Собравшиеся бурно и одобрительно реагируют на каждую успешную передачу сборной республики.
Но случаются и провокации. Так, семье болельщиков с флагами Ирана стала показывать неодобрительные жесты женщина на стадионе. Она одернула мужчину с флагом исламской республики на плечах и настойчиво демонстрировала большой палец вниз, он не реагировал.
Национальные флаги заметны на трибунах, хотя их и не очень много.
Согласно расписанию турнира, на групповом этапе чемпионата мира после игры в калифорнийском Инглвуде (округ Лос-Анджелес) против Новой Зеландии иранская сборная там же встретится с Бельгией 21 июня, а 26 июня сыграет против Египта в Сиэтле.