На матче в Лос-Анджелесе ругаются из-за флагов Ирана

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 16 июн - РИА Новости. Болельщики с национальными флагами Ирана сталкиваются с провокациями на стадионе Лос-Анджелеса, где сборная республики играет свой первый матч на чемпионате мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости.

Трибуны стадиона почти заполнены, для иранских болельщиков отменили квоту. Собравшиеся бурно и одобрительно реагируют на каждую успешную передачу сборной республики.

Но случаются и провокации. Так, семье болельщиков с флагами Ирана стала показывать неодобрительные жесты женщина на стадионе. Она одернула мужчину с флагом исламской республики на плечах и настойчиво демонстрировала большой палец вниз, он не реагировал.

Национальные флаги заметны на трибунах, хотя их и не очень много.