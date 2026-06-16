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На матче в Лос-Анджелесе ругаются из-за флагов Ирана - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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04:43 16.06.2026
На матче в Лос-Анджелесе ругаются из-за флагов Ирана

Болельщики с флагами Ирана сталкиваются с провокациями на стадионе Лос-Анджелеса

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБолельщики сборной Ирана
Болельщики сборной Ирана - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Болельщики сборной Ирана. Архивное фото
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 16 июн - РИА Новости. Болельщики с национальными флагами Ирана сталкиваются с провокациями на стадионе Лос-Анджелеса, где сборная республики играет свой первый матч на чемпионате мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости.
Трибуны стадиона почти заполнены, для иранских болельщиков отменили квоту. Собравшиеся бурно и одобрительно реагируют на каждую успешную передачу сборной республики.
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Но случаются и провокации. Так, семье болельщиков с флагами Ирана стала показывать неодобрительные жесты женщина на стадионе. Она одернула мужчину с флагом исламской республики на плечах и настойчиво демонстрировала большой палец вниз, он не реагировал.
Национальные флаги заметны на трибунах, хотя их и не очень много.
Согласно расписанию турнира, на групповом этапе чемпионата мира после игры в калифорнийском Инглвуде (округ Лос-Анджелес) против Новой Зеландии иранская сборная там же встретится с Бельгией 21 июня, а 26 июня сыграет против Египта в Сиэтле.
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