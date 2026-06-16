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Австралийский арбитр ЧМ сказал, что сделал расистский жест непроизвольно - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
02:05 16.06.2026
Австралийский арбитр ЧМ сказал, что сделал расистский жест непроизвольно

Арбитр ЧМ-2026 Шон Эванс заявил, что не намеренно сделал расистский жест

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австралийский арбитр VAR Шон Эванс заявил, что не делал преднамеренный расистский жест во время чемпионата мира по футболу.
  • Наблюдательный совет Международной федерации футбола (ФИФА) по вопросам дискриминации потребовал отстранить Эванса от работы после того, как он показал жест, напоминающий перевернутый знак «окей».
  • Эванс объяснил, что движение было непроизвольным и подсознательным, и он не осознавал, что делает в тот момент.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Австралийский арбитр VAR Шон Эванс заявил, что не делал преднамеренный расистский жест для передачи какого-либо послания во время чемпионата мира по футболу.
Инцидент произошел в воскресенье перед началом матча первого тура группы Е между сборными Германии и Кюрасао (7:1). Когда в трансляции показали видеоассистентов главного арбитра, которые находились в VAR-центре в Далласе, австралийский судья показал у ноги жест, напоминающий перевернутый знак "окей". В 2019 году этот жест был признан расистским правозащитной организацией "Антидиффамационная лига". Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило наблюдательный совет Международной федерации футбола (ФИФА) по вопросам дискриминации потребовал отстранить Эванса от работы.
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"Я бы хотел прояснить, что я не делал преднамеренный жест или символ для передачи какого-либо послания, ориентации, игры или убеждения. Единственное объяснение, которое я могу предложить, это то, что данное движение было непроизвольным, подсознательным и я не осознавал, что делаю в тот момент. На снимках, сделанных позже в течение матча, видно, что я повторил это движение, когда держал ручку меж пальцев", - цитирует Эванса Sky News.
"То, как освещают этот инцидент, попросту не отражает то, кем я являюсь. Конечно, я понимаю, как был истолкован этот жест, и сожалею об этом, но я хочу быть предельно ясным и категорически заявляю, что я не делал этот обсуждаемый жест сознательно или намеренно", - добавил австралиец.
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