Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австралийский арбитр VAR Шон Эванс заявил, что не делал преднамеренный расистский жест во время чемпионата мира по футболу.
- Наблюдательный совет Международной федерации футбола (ФИФА) по вопросам дискриминации потребовал отстранить Эванса от работы после того, как он показал жест, напоминающий перевернутый знак «окей».
- Эванс объяснил, что движение было непроизвольным и подсознательным, и он не осознавал, что делает в тот момент.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Австралийский арбитр VAR Шон Эванс заявил, что не делал преднамеренный расистский жест для передачи какого-либо послания во время чемпионата мира по футболу.
Инцидент произошел в воскресенье перед началом матча первого тура группы Е между сборными Германии и Кюрасао (7:1). Когда в трансляции показали видеоассистентов главного арбитра, которые находились в VAR-центре в Далласе, австралийский судья показал у ноги жест, напоминающий перевернутый знак "окей". В 2019 году этот жест был признан расистским правозащитной организацией "Антидиффамационная лига". Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило наблюдательный совет Международной федерации футбола (ФИФА) по вопросам дискриминации потребовал отстранить Эванса от работы.
14 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
06’ • Феликс Нмеча
38’ • Нико Шлоттербек
45’ • Кай Хаверц (П)
47’ • Джамал Мусиала
68’ • Натаниэль Браун
78’ • Дениз Ундав
88’ • Кай Хаверц
21’ • Ливано Комененсия
"Я бы хотел прояснить, что я не делал преднамеренный жест или символ для передачи какого-либо послания, ориентации, игры или убеждения. Единственное объяснение, которое я могу предложить, это то, что данное движение было непроизвольным, подсознательным и я не осознавал, что делаю в тот момент. На снимках, сделанных позже в течение матча, видно, что я повторил это движение, когда держал ручку меж пальцев", - цитирует Эванса Sky News.
"То, как освещают этот инцидент, попросту не отражает то, кем я являюсь. Конечно, я понимаю, как был истолкован этот жест, и сожалею об этом, но я хочу быть предельно ясным и категорически заявляю, что я не делал этот обсуждаемый жест сознательно или намеренно", - добавил австралиец.