Австралийский арбитр ЧМ сказал, что сделал расистский жест непроизвольно

"То, как освещают этот инцидент, попросту не отражает то, кем я являюсь. Конечно, я понимаю, как был истолкован этот жест, и сожалею об этом, но я хочу быть предельно ясным и категорически заявляю, что я не делал этот обсуждаемый жест сознательно или намеренно", - добавил австралиец.