Российский фрегат пытался остановить британское судно сигнальными ракетами

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш в ходе сближения с гражданской яхтой под флагом Великобритании запускал сигнальные ракеты, но судно продолжало опасное сближение, сообщили в Минобороны России.

"В соответствии с Международными правилами предупреждения столкновений судов в море экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале. Никаких изменений курса следования яхты или ответа на запросы по международному радиоканалу не последовало. В целях привлечения внимания экипажа яхты был осуществлен пуск сигнальных ракет и поданы звуковые сигналы. Несмотря на принимаемые меры, судно продолжало опасное сближение", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.