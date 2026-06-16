Российский фрегат пытался остановить британское судно сигнальными ракетами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш обнаружил гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, которая следовала опасным курсом.
- Экипаж фрегата предпринял попытки связаться с яхтой и запустил сигнальные ракеты для привлечения внимания.
- Яхта продолжала опасное сближение, не отвечая на запросы и не меняя курс.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш в ходе сближения с гражданской яхтой под флагом Великобритании запускал сигнальные ракеты, но судно продолжало опасное сближение, сообщили в Минобороны России.
Ранее ведомство сообщило, что экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш обнаружил гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, следовавшую под двигателями опасным курсом на сближение с кораблем.
"В соответствии с Международными правилами предупреждения столкновений судов в море экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале. Никаких изменений курса следования яхты или ответа на запросы по международному радиоканалу не последовало. В целях привлечения внимания экипажа яхты был осуществлен пуск сигнальных ракет и поданы звуковые сигналы. Несмотря на принимаемые меры, судно продолжало опасное сближение", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.