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Во Франции опровергли слухи о конфликте с футболистами из-за бонусов на ЧМ - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
12:34 16.06.2026 (обновлено: 12:40 16.06.2026)
Во Франции опровергли слухи о конфликте с футболистами из-за бонусов на ЧМ

В FFF опровергли слухи о конфликте с игроками сборной из-за бонусов на ЧМ-2026

© Фото : Сайт Федерации футбола ФранцииПрезидент Федерации футбола Франции Филипп Диалло
Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Сайт Федерации футбола Франции
Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Филипп Диалло, президент Федерации футбола Франции, опроверг слухи о конфликте с игроками национальной команды по поводу бонусов на чемпионате мира 2026 года.
  • Федерация увеличила квоту билетов на матчи для каждого игрока до четырех и согласилась выплачивать бонусы начиная с 1/16 финала.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло опроверг слухи о конфликте с игроками национальной команды по поводу бонусов на чемпионате мира 2026 года.
По данным RMC Sport, игроки были недовольны предложенными условиями. Изначально речь шла о двух билетах на каждый матч для каждого игрока, а бонусы предлагалось выплачивать начиная с полуфинала чемпионата мира. В итоге федерация увеличила квоту до четырех мест на трибунах для каждого футболиста и согласилась выплачивать бонусы начиная с 1/16 финала.
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"Я видел, что ходили разговоры о "напряженности" или "напряженных отношениях", но это совершенно неверно. Все переговоры прошли очень спокойно и очень быстро, в духе взаимной заинтересованности в спортивных достижениях французской команды", - сказал Диалло в эфире радиостанции France Inter.
Во вторник французы стартуют на групповом этапе чемпионата мира матчем со сборной Сенегала, встреча начнется в 22:00 мск.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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