Во Франции опровергли слухи о конфликте с футболистами из-за бонусов на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Филипп Диалло, президент Федерации футбола Франции, опроверг слухи о конфликте с игроками национальной команды по поводу бонусов на чемпионате мира 2026 года.

Федерация увеличила квоту билетов на матчи для каждого игрока до четырех и согласилась выплачивать бонусы начиная с 1/16 финала.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло опроверг слухи о конфликте с игроками национальной команды по поводу бонусов на чемпионате мира 2026 года.

По данным RMC Sport, игроки были недовольны предложенными условиями. Изначально речь шла о двух билетах на каждый матч для каждого игрока, а бонусы предлагалось выплачивать начиная с полуфинала чемпионата мира. В итоге федерация увеличила квоту до четырех мест на трибунах для каждого футболиста и согласилась выплачивать бонусы начиная с 1/16 финала.

"Я видел, что ходили разговоры о "напряженности" или "напряженных отношениях", но это совершенно неверно. Все переговоры прошли очень спокойно и очень быстро, в духе взаимной заинтересованности в спортивных достижениях французской команды", - сказал Диалло в эфире радиостанции France Inter.

Во вторник французы стартуют на групповом этапе чемпионата мира матчем со сборной Сенегала , встреча начнется в 22:00 мск.