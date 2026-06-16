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В Финляндии суд не определил срок начала суда над капитаном судна Fitburg - РИА Новости, 16.06.2026
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18:49 16.06.2026
В Финляндии суд не определил срок начала суда над капитаном судна Fitburg

В Финляндии суд не определил срок начала процесса по делу россиянина с Fitburg

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг Финляндии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Финляндии суд пока не определил срок начала судебного процесса в отношении российского капитана судна Fitburg.
  • Прокуратура предъявила обвинения капитану и боцману судна Fitburg в связи с повреждением подводных кабелей в Финском заливе.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Суд в Финляндии пока не определил срок начала судебного процесса в отношении российского капитана судна Fitburg, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки.
Прокуратура Финляндии в понедельник предъявила обвинения двум членам экипажа судна Fitburg - капитану и боцману - в связи с повреждением подводных кабелей в Финском заливе. Капитан судна является гражданином России.
"Дело передается на рассмотрение окружного суда Хельсинки. Срок начала процесса пока не определен", - сообщили агентству в дипмиссии.
В декабре 2025 года власти Финляндии задержали грузовое судно Fitburg с восемью гражданами России на борту за якобы повреждение подводного кабеля в Финском заливе. В январе оно покинуло Финляндию, однако три россиянина - капитан и два помощника - все еще остаются в стране под запретом на выезд.
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