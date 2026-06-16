Замуж за русского и любовь к Москве: Гуменник будет работать с канадкой

Лучшему российскому фигуристу поставит программу знаменитая хореограф из Канады. РИА Новости рассказывает, почему Петр Гуменник обратился за помощью в Северной Америке.

Вышла замуж за русского

Участница трех Олимпиад и чемпионка мира 2003 года выступала в танцах на льду вместе с Виктором Краатцем, который переехал в Канаду из Швейцарии . На стиль и взгляды Ше-Линн огромное влияние оказали российские тренеры и хореографы. Дуэт Бурн/Краатц непродолжительное время тренировался у Марины Климовой и Сергея Пономаренко , почти шесть лет с ними проработала Наталья Дубова, а затем три сезона - Татьяна Тарасова Николай Морозов . К чемпионскому титулу канадцев привел Морозов, который в то время был бойфрендом Бурн. В 2005 году они поженились и два года прожили в браке.

"Ше-Линн - уникальная танцорша, - уверял Морозов во время ЧМ-2003 в Вашингтоне . - Убежден, что, выступая за Россию , она была бы уже двукратной олимпийской чемпионкой и многократной чемпионкой мира. А вот был бы сильнейший российский дуэт на высшей ступеньке пьедестала, выступая за Канаду, это еще вопрос".

Романа Костомарова. Интересно, что вариант с выступлением Бурн за Россию при ее согласии сменить фамилию на Морозову обсуждался. У Морозова тогда тренировался и американский дуэт Наоми Ланг/ Петр Чернышев , а российский паспорт у Петра был. После триумфа на чемпионате мира в Вашингтоне Краатц, который был старше партнерши на три года, заявил о завершении карьеры, а вот у Бурн были нереализованные амбиции. Ей очень нравилось приезжать в Москву , и она готова была перебраться туда вместе с Морозовым. Только не сложилось. Да и ФФККР в новом олимпийском цикле сделала ставку на Татьяну Навку

© AP Photo / Lee Jin-man Ше-Линн Бурн © AP Photo / Lee Jin-man Ше-Линн Бурн

Бурн после развода с Морозовым второй раз вышла замуж и родила сына. Вспомнив уроки лучших российских хореографов, стала постановщиком. Хотя попробовала себя в качестве тренера, работая с канадским дуэтом Кейтлин Уивер Эндрю Поже , и даже в кино снималась. Первой фигуристкой международного уровня, которой Бурн поставила программы, стала канадка Джоанни Рошетт.

Очень быстро Бурн вошла в круг топовых специалистов, к которым обращались лучшие фигуристы мира. Что же привлекало их в ее работе?

Выдающиеся работы

В отличие от многих раскрученных коллег Бурн не ограничивалась задачей по вписыванию движений в музыку, а делала акцент на личность спортсмена, старалась подчеркнуть их индивидуальность.

Начинала она с коротких программ, но затем перешла и на произвольные. Поставленная в сезоне-2015/2016 Юдзуру Ханю короткая "Сеймэй" так понравилась японцу, что он вернулся к ней в олимпийский сезон и выиграл в Пхенчхане свой второй олимпийский титул. Хотя и первый опыт сотрудничества Бурн и Ханю (произвольная "Призрак оперы" в сезоне-2014/2015) получился запоминающимся.

© AP Photo / PAUL CHIASSON Ше-Линн Бурн © AP Photo / PAUL CHIASSON Ше-Линн Бурн

История с возвращением в олимпийском сезоне к удачной постановке Бурн повторилась и у Натана Чена . "Богему" на музыку Шарля Азнавура он катал еще в сезоне-2019/2020, но в Пекине к ней вернулся. К шедеврам Чена относят и олимпийскую программу Пхенчхана Nemesis. Модерн - вообще очень сложный стиль для фигурного катания, но Бурн поставила программу так, что американский фигурист смотрелся в ней органично. В 2018-м ученик Арутюняна не стал олимпийским чемпионом, но не из-за постановки Бурн.

В последние сезоны Ше-Линн работала с Ильей Малининым . Причем постановка к предолимпийскому сезону была признана настолько удачной, что ее решили придержать до Милана . И опять-таки, в том, что Король квадов не взял золото, постановщик не виновата.

Сама Евгения отмечала, что работа с Бурн поменяла ее взгляды на фигурное катание. При постановке Ше-Линн обращала внимание не только на музыку и особенности движений, но и на особую связь с японской культурой. А еще заставляла российскую фигуристку выходить из зоны комфорта. "Мемуары гейши" стали, по мнению Медведевой, одной из лучших ее программ за всю карьеру.

К последнему олимпийскому сезону Бурн поставила программы представляющей Казахстан Софье Самоделкиной . "Чардаш" в короткой особенно удался. Это было совершенно не похоже на то, что ставили Софье в России. С ее произвольной выступил на Олимпиаде-2026 и еще один ученик Арутюняна, второй номер американкой сборной Эндрю Торгашев.

Бурн не только одна из самых востребованных, но и одна из самых дорогих постановщиков. Средняя цена короткой программы для наших фигуристов у зарубежных специалистов составляет около 2500 евро. У Бенуа Ришо при его поточном методе даже дешевле. Туктамышева призналась, что за свою короткую программу заплатила канадке 8 тысяч долларов. Медведевой ее "Мемуары гейши" обошлись в 10.

© AP Photo / Lee Jin-man Ше-Линн Бурн © AP Photo / Lee Jin-man Ше-Линн Бурн

Для самого высокооплачиваемого российского фигуриста по итогам прошлого сезона Гуменника это не проблема. К советам Арутюняна участник Олимпиады-2016 прислушался, скорее всего, держа в уме перспективы возвращения на международную арену. Не стоит сравнивать постановки Бурн и российских специалистов Даниила Глейхенгауза Ильи Авербуха , с которыми Гуменник сотрудничал в последние годы. Российским поклонникам фигурного катания "Дюна" и "Онегин" ближе и понятнее, но зарубежным арбитрам лучше заходят программы Бурн.