Замуж за русского и любовь к Москве: Гуменник будет работать с канадкой

Лучшему российскому фигуристу поставит программу знаменитая хореограф из Канады. РИА Новости рассказывает, почему Петр Гуменник обратился за помощью в Северной Америке.
Вышла замуж за русского
Участница трех Олимпиад и чемпионка мира 2003 года выступала в танцах на льду вместе с Виктором Краатцем, который переехал в Канаду из Швейцарии. На стиль и взгляды Ше-Линн огромное влияние оказали российские тренеры и хореографы. Дуэт Бурн/Краатц непродолжительное время тренировался у Марины Климовой и Сергея Пономаренко, почти шесть лет с ними проработала Наталья Дубова, а затем три сезона - Татьяна Тарасова и Николай Морозов. К чемпионскому титулу канадцев привел Морозов, который в то время был бойфрендом Бурн. В 2005 году они поженились и два года прожили в браке.
"Ше-Линн - уникальная танцорша, - уверял Морозов во время ЧМ-2003 в Вашингтоне. - Убежден, что, выступая за Россию, она была бы уже двукратной олимпийской чемпионкой и многократной чемпионкой мира. А вот был бы сильнейший российский дуэт на высшей ступеньке пьедестала, выступая за Канаду, это еще вопрос".
Интересно, что вариант с выступлением Бурн за Россию при ее согласии сменить фамилию на Морозову обсуждался. У Морозова тогда тренировался и американский дуэт Наоми Ланг/Петр Чернышев, а российский паспорт у Петра был. После триумфа на чемпионате мира в Вашингтоне Краатц, который был старше партнерши на три года, заявил о завершении карьеры, а вот у Бурн были нереализованные амбиции. Ей очень нравилось приезжать в Москву, и она готова была перебраться туда вместе с Морозовым. Только не сложилось. Да и ФФККР в новом олимпийском цикле сделала ставку на Татьяну Навку и Романа Костомарова.
© AP Photo / Lee Jin-manШе-Линн Бурн
© AP Photo / Lee Jin-man
Ше-Линн Бурн
Бурн после развода с Морозовым второй раз вышла замуж и родила сына. Вспомнив уроки лучших российских хореографов, стала постановщиком. Хотя попробовала себя в качестве тренера, работая с канадским дуэтом Кейтлин Уивер/Эндрю Поже, и даже в кино снималась. Первой фигуристкой международного уровня, которой Бурн поставила программы, стала канадка Джоанни Рошетт.
Очень быстро Бурн вошла в круг топовых специалистов, к которым обращались лучшие фигуристы мира. Что же привлекало их в ее работе?
Выдающиеся работы
В отличие от многих раскрученных коллег Бурн не ограничивалась задачей по вписыванию движений в музыку, а делала акцент на личность спортсмена, старалась подчеркнуть их индивидуальность.
Начинала она с коротких программ, но затем перешла и на произвольные. Поставленная в сезоне-2015/2016 Юдзуру Ханю короткая "Сеймэй" так понравилась японцу, что он вернулся к ней в олимпийский сезон и выиграл в Пхенчхане свой второй олимпийский титул. Хотя и первый опыт сотрудничества Бурн и Ханю (произвольная "Призрак оперы" в сезоне-2014/2015) получился запоминающимся.
© AP Photo / PAUL CHIASSONШе-Линн Бурн
© AP Photo / PAUL CHIASSON
Ше-Линн Бурн
История с возвращением в олимпийском сезоне к удачной постановке Бурн повторилась и у Натана Чена. "Богему" на музыку Шарля Азнавура он катал еще в сезоне-2019/2020, но в Пекине к ней вернулся. К шедеврам Чена относят и олимпийскую программу Пхенчхана Nemesis. Модерн - вообще очень сложный стиль для фигурного катания, но Бурн поставила программу так, что американский фигурист смотрелся в ней органично. В 2018-м ученик Арутюняна не стал олимпийским чемпионом, но не из-за постановки Бурн.
В последние сезоны Ше-Линн работала с Ильей Малининым. Причем постановка к предолимпийскому сезону была признана настолько удачной, что ее решили придержать до Милана. И опять-таки, в том, что Король квадов не взял золото, постановщик не виновата.
По мнению зарубежных экспертов, постановки Бурн позволяют раскрыться фигуристам. "Завтрак в Багдаде" Рики Кихиры, Hip Hip, Chin Chin Эшли Вагнер, Great Spirit Семы Уно, несколько программ Каори Сакамото до сих пор вызывают восхищение у публики. Трижды Бурн признавалась ISU лучшим хореографом сезона.
Канадка ставила программы и россиянкам. Интересным был опыт сотрудничества с Еленой Радионовой в сезоне-2017/2018. Правда, произвольная "История любви" не помогла Елене пробиться в олимпийскую сборную Пхенчхана. Две программы, причем прямым конкуренткам, поставила Ше-Линн в сезоне-2019/2020, который получился скомканным из-за пандемии, хотя творения единодушно были признаны шедевральными, и короткая на музыку Астора Пьяццолы для Елизаветы Туктамышевой, и произвольная "Мемуары гейши" для Евгении Медведевой, которая тогда тренировалась у Брайана Орсера.
Сама Евгения отмечала, что работа с Бурн поменяла ее взгляды на фигурное катание. При постановке Ше-Линн обращала внимание не только на музыку и особенности движений, но и на особую связь с японской культурой. А еще заставляла российскую фигуристку выходить из зоны комфорта. "Мемуары гейши" стали, по мнению Медведевой, одной из лучших ее программ за всю карьеру.
К последнему олимпийскому сезону Бурн поставила программы представляющей Казахстан Софье Самоделкиной. "Чардаш" в короткой особенно удался. Это было совершенно не похоже на то, что ставили Софье в России. С ее произвольной выступил на Олимпиаде-2026 и еще один ученик Арутюняна, второй номер американкой сборной Эндрю Торгашев.
Бурн не только одна из самых востребованных, но и одна из самых дорогих постановщиков. Средняя цена короткой программы для наших фигуристов у зарубежных специалистов составляет около 2500 евро. У Бенуа Ришо при его поточном методе даже дешевле. Туктамышева призналась, что за свою короткую программу заплатила канадке 8 тысяч долларов. Медведевой ее "Мемуары гейши" обошлись в 10.
© AP Photo / Lee Jin-manШе-Линн Бурн
© AP Photo / Lee Jin-man
Ше-Линн Бурн
Для самого высокооплачиваемого российского фигуриста по итогам прошлого сезона Гуменника это не проблема. К советам Арутюняна участник Олимпиады-2016 прислушался, скорее всего, держа в уме перспективы возвращения на международную арену. Не стоит сравнивать постановки Бурн и российских специалистов Даниила Глейхенгауза и Ильи Авербуха, с которыми Гуменник сотрудничал в последние годы. Российским поклонникам фигурного катания "Дюна" и "Онегин" ближе и понятнее, но зарубежным арбитрам лучше заходят программы Бурн.
"К тому же прекрасно понимаю, что драматические образы последних сезонов даются мне легче, но зацикливаться на них нельзя, - сказал Петр РИА Новости после возвращения с Олимпиады. - Нужно показать что-то новое и неожиданное". Музыку и идею новой постановки пока держат в секрете и сам Гуменник, и его тренер Вероника Дайнеко.