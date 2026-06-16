Канадские фигуристы Гиллес и Пуарье пропустят серию Гран-при

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье не будут выступать в серии Гран-при в новом сезоне.
- Фигуристы решили отдохнуть и перезагрузиться после нескольких лет активной работы в спорте.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Бронзовые призеры Олимпиады 2026 года в танцах на льду канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье сообщили, что пропустят серию Гран-при по фигурному катанию в новом сезоне.
"После долгих разговоров и размышлений мы с Полем решили не выступать в серии Гран-при в этом сезоне. В последние несколько лет мы вложили так много сил в этот спорт и в наши общие мечты, и сейчас мы выбрали дать нашим телам и разуму время отдохнуть и перезагрузиться. Для нас это чувствуется правильным моментом, чтобы замедлиться, восстановить силы и найти время подумать о том, что нам дал этот путь", - написали в совместном заявлении фигуристы в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).