Канадские фигуристы Гиллес и Пуарье пропустят серию Гран-при

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Бронзовые призеры Олимпиады 2026 года в танцах на льду канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье сообщили, что пропустят серию Гран-при по фигурному катанию в новом сезоне.