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Канадские фигуристы Гиллес и Пуарье пропустят серию Гран-при - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Фигурное катание
 
19:38 16.06.2026
Канадские фигуристы Гиллес и Пуарье пропустят серию Гран-при

Канадские фигуристы Гиллес и Пуарье пропустят серию Гран-при в новом сезоне

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада)
Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада) - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / РИА Новости
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Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье не будут выступать в серии Гран-при в новом сезоне.
  • Фигуристы решили отдохнуть и перезагрузиться после нескольких лет активной работы в спорте.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Бронзовые призеры Олимпиады 2026 года в танцах на льду канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье сообщили, что пропустят серию Гран-при по фигурному катанию в новом сезоне.
"После долгих разговоров и размышлений мы с Полем решили не выступать в серии Гран-при в этом сезоне. В последние несколько лет мы вложили так много сил в этот спорт и в наши общие мечты, и сейчас мы выбрали дать нашим телам и разуму время отдохнуть и перезагрузиться. Для нас это чувствуется правильным моментом, чтобы замедлиться, восстановить силы и найти время подумать о том, что нам дал этот путь", - написали в совместном заявлении фигуристы в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Гиллес и Пуарье по 34 года. Дуэт является трехкратным серебряным (2024, 2025, 2026) и двукратным бронзовым призером (2021, 2023) чемпионатов мира. На Олимпиаде в Милане они выиграли бронзу в танцах на льду.
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Фигурное катаниеСпортПайпер ГиллесПоль Пуарье
 
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