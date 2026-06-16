Жулин оценил возможный допуск российских фигуристов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Жулин выразил надежду на допуск российских фигуристов к международным соревнованиям, но не увидел реальных предпосылок для этого.
- На заседании совета ISU 13 июня на Тенерифе было принято решение провести дополнительный анализ вопроса допуска российских фигуристов.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин заявил РИА Новости, что надеется на допуск Международным союзом конькобежцев (ISU) российских фигуристов в ближайшее время к участию в международных соревнованиях, но пока не видит реальных предпосылок для этого.
Российские и белорусские спортсмены остаются отстраненными ISU с марта 2022 года. Организация сделала исключение лишь в рамках отборочной кампании к Олимпиаде-2026 в Италии, однако то решение не распространялось за пределы квалификационных стартов. Во вторник представитель ISU сообщил РИА Новости, что тема допуска российских фигуристов была поднята на заседании совета, которое прошло 13 июня на Тенерифе. По итогам обсуждения было принято решение провести дополнительный анализ, результаты которого будут представлены на следующем заседании совета в ближайшие недели.
"Я безумно надеюсь на допуск наших фигуристов к участию в международных соревнованиях в предстоящем сезоне. Но, к сожалению, я пока не вижу предпосылок для этого. На что-то хорошее от ISU я не рассчитываю", - сказал Жулин.