Жулин оценил возможный допуск российских фигуристов

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин заявил РИА Новости, что надеется на допуск Международным союзом конькобежцев (ISU) российских фигуристов в ближайшее время к участию в международных соревнованиях, но пока не видит реальных предпосылок для этого.