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Фидан обсудил с Лавровым шаги по безопасному судоходству в Черном море - РИА Новости, 16.06.2026
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14:21 16.06.2026
Фидан обсудил с Лавровым шаги по безопасному судоходству в Черном море

Лавров и Фидан обсудили шаги по безопасному судоходству в Черном море

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
  • Обсуждались шаги для обеспечения безопасного судоходства в Черном море в контексте риска эскалации конфликта на Украине.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве во вторник обсудил шаги, которые можно предпринять для безопасного судоходства в Черном море.
"Мы обеспокоены риском эскалации конфликта на Украине, особенно в контексте безопасного судоходства в Черном море. Мы обсудили, какие шаги можем предпринять в этом направлении", - сказал Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым в Москве.
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