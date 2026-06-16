Фидан обсудил с Лавровым шаги по безопасному судоходству в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
- Обсуждались шаги для обеспечения безопасного судоходства в Черном море в контексте риска эскалации конфликта на Украине.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве во вторник обсудил шаги, которые можно предпринять для безопасного судоходства в Черном море.
"Мы обеспокоены риском эскалации конфликта на Украине, особенно в контексте безопасного судоходства в Черном море. Мы обсудили, какие шаги можем предпринять в этом направлении", - сказал Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым в Москве.