Фидан обсудил с Лавровым шаги по безопасному судоходству в Черном море

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве во вторник обсудил шаги, которые можно предпринять для безопасного судоходства в Черном море.