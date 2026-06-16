Фетисов заявил, что европейские страны просто издеваются над Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Фетисов заявил, что чешские, финские и шведские хоккеисты не горели желанием соперничать со сборной России на крупных международных турнирах.
- Федерации хоккея Швеции, Чехии и Финляндии высказались против возвращения сборной России на мировую арену.
- Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в 2022 году отстранил сборные России и Белоруссии от международных турниров на неопределенный срок.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что чешские, финские и шведские хоккеисты никогда на крупных международных турнирах не горели желанием соперничать со сборной России.
Ранее федерации хоккея Швеции, Чехии и Финляндии высказались против возвращения сборной России на мировую арену. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в 2022 году отстранил сборные России и Белоруссии от международных турниров на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.
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"Эти страны никогда не хотели видеть в соперниках сборную России. И они просто издеваются над нами. Как и те, кто руководит международным хоккеем. Сначала они нас обнадежат, а потом говорят: нет, ребята, сидите ровно и слушайте, что мы вам скажем. Загадочная история сама по себе. Если бы они хотели нас вернуть, то уже давно бы вернули. А они ссылаются на вопросы безопасности и какие-то еще надуманные вещи", - сказал Фетисов.