Фетисов заявил, что европейские страны просто издеваются над Россией

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"Эти страны никогда не хотели видеть в соперниках сборную России. И они просто издеваются над нами. Как и те, кто руководит международным хоккеем. Сначала они нас обнадежат, а потом говорят: нет, ребята, сидите ровно и слушайте, что мы вам скажем. Загадочная история сама по себе. Если бы они хотели нас вернуть, то уже давно бы вернули. А они ссылаются на вопросы безопасности и какие-то еще надуманные вещи", - сказал Фетисов.