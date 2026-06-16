Рейтинг@Mail.ru
"Будет ли война?" На Западе сделали заявление о происходящем с Россией и ЕС - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:40 16.06.2026 (обновлено: 03:27 16.06.2026)
"Будет ли война?" На Западе сделали заявление о происходящем с Россией и ЕС

Аналитик Уилкерсон: у Европы нет шансов на победу в случае конфликта с Россией

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Флаги России и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что Европа не сможет противостоять России в случае возникновения прямого конфликта.
  • Уилкерсон отметил, что у Европы крошечный ядерный арсенал, в то время как у России, вероятно, самый большой в мире.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Европа не сможет противостоять России в случае возникновения прямого конфликта, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.
"Будет ли война между Европой и Россией? <…> Я надеюсь, что урегулирование произойдет не через ядерную войну, ведь мы идем по очень опасному пути, особенно на Украине", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Европейцы создают "НАТО без взрослых", но не могут найти денег на это
13 июня, 08:00
В то же время эксперт подчеркнул, что европейцы слишком слабы и им не стоит проявлять агрессию в отношении Москвы.
"Что же делают европейцы? У них крошечный ядерный арсенал. И это правда — крошечный. У России же, вероятно, самый большой ядерный арсенал в мире. Это огромная сила, которой Европа не может похвастаться", — подчеркнул Уилкерсон.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Игра на выживание: Европа вошла в газовый штопор
12 июня, 08:00
 
В миреРоссияЕвропаМоскваСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала