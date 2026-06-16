СМИ: в Эстонии пять детей заразились сальмонеллезом из-за украинской лапши

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пять подростков в Эстонии заразились сальмонеллезом после употребления лапши быстрого приготовления.
- Возможным источником инфекции специалисты называют украинскую лапшу быстрого приготовления фирмы Reeva, случаи заражения которой выявлены уже в десяти странах Европы.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пять подростков в Эстонии заразились сальмонеллезом после употребления лапши быстрого приготовления, предположительно, украинского производства, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Пять подростков в Эстонии заболели сальмонеллезом из-за сухой лапши быстрого приготовления", - говорится в сообщении ERR.
Отмечается, что возможным источником инфекции специалисты называют украинскую лапшу быстрого приготовления фирмы Reeva.
По данным ERR, случаи заражения, связанные с употреблением лапши данной фирмы, были выявлены в десяти странах Европы, число пострадавших начитывает уже более 80 человек.
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