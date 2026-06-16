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Экипаж российского фрегата принял все меры для предотвращения столкновения - РИА Новости, 16.06.2026
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20:28 16.06.2026 (обновлено: 20:35 16.06.2026)
Экипаж российского фрегата принял все меры для предотвращения столкновения

МО РФ: экипаж российского фрегата принял все меры для предотвращения инцидента

© РИА НовостиФрегат "Адмирал Григорович"
Фрегат Адмирал Григорович - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости
Фрегат "Адмирал Григорович". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил в проливе Ла-Манш гражданскую яхту под флагом Великобритании, следовавшую опасным курсом на сближение.
  • После того как попытка связаться с яхтой по радиоканалу не дала результата, было произведено упредительное стрельбище, после чего яхта изменила курс и удалилась от российского военного корабля.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в отношении яхты под британским флагом действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства, сообщило министерство обороны России.
По информации МО РФ, экипаж "Адмирала Григоровича" обнаружил в проливе Ла-Манш гражданскую яхту Bright Future под флагом Великобритании, следовавшую опасным курсом на сближение. С ней попытались связаться по радиоканалу, но ответа не было. После упредительной стрельбы яхта сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля.
"Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента", - подчеркивает МО РФ.
Фрегат Адмирал Григорович - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Российский фрегат открыл предупредительный огонь в сторону яхты в Ла-Манше
Вчера, 20:25
 
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