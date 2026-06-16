Экипаж российского фрегата принял все меры для предотвращения столкновения

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в отношении яхты под британским флагом действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства, сообщило министерство обороны России.

"Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента", - подчеркивает МО РФ.