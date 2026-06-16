Экипаж российского фрегата принял все меры для предотвращения столкновения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил в проливе Ла-Манш гражданскую яхту под флагом Великобритании, следовавшую опасным курсом на сближение.
- После того как попытка связаться с яхтой по радиоканалу не дала результата, было произведено упредительное стрельбище, после чего яхта изменила курс и удалилась от российского военного корабля.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в отношении яхты под британским флагом действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства, сообщило министерство обороны России.
По информации МО РФ, экипаж "Адмирала Григоровича" обнаружил в проливе Ла-Манш гражданскую яхту Bright Future под флагом Великобритании, следовавшую опасным курсом на сближение. С ней попытались связаться по радиоканалу, но ответа не было. После упредительной стрельбы яхта сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля.
"Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента", - подчеркивает МО РФ.